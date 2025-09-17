Inicio Política deuda
Deuda en dólares

Con financiamiento en pesos, Mendoza afronta un nuevo vencimiento de deuda por U$S50 millones

El próximo vencimiento del bono en dólares PMM29 es el viernes 19 de septiembre. Se afrontará con pesos que el ministro Víctor Fayad pidió durante el año

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
El ministro Víctor Fayad afronta un nuevo pago de la deuda en dólares. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El ministro Víctor Fayad afronta un nuevo pago de la deuda en dólares. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El Ministerio de Hacienda de Mendoza afrontará este viernes el pago de una nueva cuota del bono de deuda en dólares PMM29. Se trata de unos U$S50,1 millones que se cancelarán gracias a los financiamientos en pesos que se consiguieron en marzo y en junio de este año.

El ministro Víctor Fayad confirmó que “todas las necesidades de fondos para el pago de la deuda en dólares de este año ya están cubiertas”.

En marzo se colocaron bonos por $56.772 millones y en junio, otros dos por algo más de $69.054 millones. Con ese dinero se canceló el compromiso de deuda en dólares de marzo y se cancelará la cuota de capital más intereses correspondiente a septiembre.

Banco Nación
Mendoza compra dólares a precio oficial del Banco Nación para afrontar el vencimiento de una nueva cuota de deuda.

Mendoza compra dólares a precio oficial del Banco Nación para afrontar el vencimiento de una nueva cuota de deuda.

Bonos en pesos para el pago de deuda en dólares

En marzo de este año, Mendoza recibió el aval del Banco Central para colocar títulos de deuda en pesos y así reunir los fondos necesarios para afrontar los vencimientos del bono en dólares PMM29, emitido en 2020 para reestructurar el PMY24 por U$S530 millones.

Según los términos del bono a 2029, cada vencimiento semestral implica el pago de U$S40,75 millones de capital más intereses. Para la cuota del 19 de septiembre, los intereses ascienden a U$S9,38 millones, dado que la tasa anual vigente es del 5,75%. En total, Mendoza deberá pagar unos U$S50,1 millones este viernes.

Para reunir esos fondos, el Ministerio de Hacienda colocó títulos de deuda en pesos en el mercado local: el 18 de marzo, por $32.952 millones y $23.820 millones, y el 26 de junio, por $39.802 millones y $29.252 millones.

Según aseguró el ministro Fayad a Diario UNO, esos fondos son suficientes, pese a la escalada del dólar en las últimas semanas. Cuando se pagó la primera cuota del año en marzo, el costo por dólar fue de poco más de $1.000, lo que dejó un remanente en pesos. Sumando los fondos conseguidos en junio, Mendoza cuenta con un “colchón” de unos $73.726 millones, suficiente para cubrir la compra de los poco más de U$S50 millones a precio oficial del Banco Nación de la cuota de deuda que vence este 19 de septiembre.

Temas relacionados:

Te puede interesar