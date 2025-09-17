ANSES y el pago a jubilados de octubre: cuánto será entre aumento y el nuevo bono

ANSES: cuándo y cuánto cobran en septiembre los jubilados

ANSES lleva varios días pagando los haberes de jubilados, y es que comenzó con los de la mínima el pasado 8 de septiembre. El organismo continuará acreditando de la siguiente manera:

Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Los jubilados, y demás beneficiarios de ANSES, recibirán sus haberes de septiembre con un aumento del 1.9%. En el caso de los jubilados de la mínima y pensionados, se le suma un bono de 70 mil pesos, gestionado por el gobierno de Javier Milei.

ANSES-beneficios-economicos-1 En octubre, ANSES pagará un nuevo bono a jubilados.

Con el aumento prácticamente confirmado, ANSES pagará los siguientes montos para jubilados en septiembre:

Jubilados con mínima: $ 396.362

Bono: $70.000

Jubilados que cobran la máxima: $2.195.498,72

ANSES anticipó el monto para jubilados en octubre con aumento y bono

Tras el anuncio de la inflación correspondiente a agosto, indicador proporcionado por el INDEC, ANSES conoció el porcentaje que impactará en el próximo pago de los beneficiarios, es decir, octubre.

Se trata de un porcentaje que es apenas menor al último de ANSES, y es que oficialmente será del 1.88%. Este incremento será para jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual.

Es importante recordar que aquellos jubilados que cobran la mínima, recibirán un bono extra, igual que los meses anteriores. Será de 70 mil pesos y se acreditará con los haberes de los beneficiarios de ANSES alcanzados por las condiciones.

ANSES1 El calendario de pago de octubre, comunicado por ANSES a principios de año, sufrirá cambios.

Los montos a cobrar por los jubilados de ANSES en octubre serán los siguientes:

Jubilación mínima: $396.298,38 (incluye el bono de $70.000).

Jubilación máxima: $2.195.679,22

Otra información importante para los jubilados en octubre, tiene que ver con las fechas de pago de ANSES, y es que se verán afectadas por una medida del gobierno de Javier Milei, con el traslado del feriado del 12 de octubre, el Día de la Raza.