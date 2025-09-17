ANSES y el pago a jubilados de octubre: cuánto será entre aumento y el nuevo bono

ANSES comenzó a adelantar, con más anticipo que de costumbre, la información relacionada con los montos del próximo mes. Los jubilados son los grandes beneficiados con los adelantos de octubre.
A pesar de estar cobrando lo de septiembre, los jubilados tienen en claro lo más importante en lo que se viene para octubre: el monto a recibir. ANSES oficializó el nuevo aumento y, de la mano con el bono extra, reveló el total a cobrar durante el décimo mes del 2025.
ANSES lleva varios días pagando los haberes de jubilados, y es que comenzó con los de la mínima el pasado 8 de septiembre. El organismo continuará acreditando de la siguiente manera:
Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo
Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo
Los jubilados, y demás beneficiarios de ANSES, recibirán sus haberes de septiembre con un aumento del 1.9%. En el caso de los jubilados de la mínima y pensionados, se le suma un bono de 70 mil pesos, gestionado por el gobierno de Javier Milei.
Con el aumento prácticamente confirmado, ANSES pagará los siguientes montos para jubilados en septiembre:
Tras el anuncio de la inflación correspondiente a agosto, indicador proporcionado por el INDEC, ANSES conoció el porcentaje que impactará en el próximo pago de los beneficiarios, es decir, octubre.
Se trata de un porcentaje que es apenas menor al último de ANSES, y es que oficialmente será del 1.88%. Este incremento será para jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual.
Es importante recordar que aquellos jubilados que cobran la mínima, recibirán un bono extra, igual que los meses anteriores. Será de 70 mil pesos y se acreditará con los haberes de los beneficiarios de ANSES alcanzados por las condiciones.
Los montos a cobrar por los jubilados de ANSES en octubre serán los siguientes:
Otra información importante para los jubilados en octubre, tiene que ver con las fechas de pago de ANSES, y es que se verán afectadas por una medida del gobierno de Javier Milei, con el traslado del feriado del 12 de octubre, el Día de la Raza.