Cuatro adolescentes le robaron a una pareja en los portones del parque San Martín

El robo ocurrió en los Portones del Parque General San Martín

El Ministerio de Seguridad informó que fueron los efectivos de la Policía Montada quienes lograron detener a los jóvenes, luego del aviso de la pareja que denunció que habían sido interceptados en la intersección de avenidas Libertador y Boulogne Sur Mer.

Tras la intervención del personal de caballería, los efectivos lograron dar con los malvivientes a pocas cuadras del hecho y recuperar los bienes robados.

Más detenidos en Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad

Este martes el Ministerio de Seguridad también dio a conocer otras detenciones que ocurrieron en Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad.

El primero de los hechos informados ocurrió en el barrio Solidaridad, de Godoy Cruz. Allí, los efectivos observaron a un joven en actitud sospechosa que, al notar la presencia policial, intentó escapar atravesando patios y medianeras hasta que fue alcanzado y detenido junto a otro joven.

En el lugar, bajo un vehículo en desuso, los efectivos policiales encontraron un bolso que contenía una pistola calibre 9 milímetros con un cartucho en la recámara y tres más en el cargador.

movil policia de mendoza Móvil de la Policía de Mendoza.

En Guaymallén, la Unidad de Acción Preventiva (UAP) detuvo a un joven en calle José Ponce mientras circulaba en una Honda Wave 110. Al verificar la documentación, los efectivos constataron que tanto la pegatina de dominio como la tarjeta del vehículo eran falsas, por lo que la moto fue secuestrada y el imputado quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 2.

Minutos más tarde, en la intersección de Tropero Sosa y Remolcador Fournier, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 34 años que conducía una moto. La revisión arrojó que el dominio era artesanal y los números de cuadro estaban suprimidos. Las investigaciones posteriores determinaron que correspondía a otro vehículo.

Finalmente, en Ciudad, personal de la UAP retuvo en las calles Ituzaingó y Tucumán una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor cometió infracciones viales. El rodado fue puesto a disposición de la Justicia.

Un ex preso por abuso sexual agravado quedó detenido tras un robo en Luján

Un hombre con antecedentes por abuso sexual agravado, robos y amenazas quedó detenido en Luján tras sumar otro robo más a su prontuario.

Este hecho ocurrió en la maderera Misionero V, ubicada en Acceso Sur Lateral Este, casi esquina Juan José Paso, a las 20 de este lunes.

Vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un hombre que salía con un carrito en las inmediaciones del establecimiento. Efectivos de la Comisaría 47ª llegaron hasta el lugar y, con el aporte de las características brindadas por los testigos y el apoyo de las cámaras de monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lograron interceptar al sospechoso en la zona.