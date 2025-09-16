agua mendoza

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este jueves 18 de septiembre en el departamento de Ciudad debido a tareas de empalme de redes. Se interrumpirá el abastecimiento de agua potable desde Belgrano hasta San Martín y de Pedro Molina a las Heras de 9:00 a 20:00.

Además, el departamento de San Carlos también se verá afectado por trabajos de cambio de válvula esclusa. Todo Pareditas se verá afectado en el abastecimiento de agua potable.

agua corte Estos son los horarios que habrá corte de servicio

Durante el corte del servicio: