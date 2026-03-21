Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este sábado 21 de marzo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Este sábado hay un corte de agua por 7 horas: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) llevará adelante tareas en el marco de la obra de recambio de cañerías, en Maipú.
Las tareas están previstas entre las 07:00 y las 15:00 aproximadamente, y se desarrollarán en las intersecciones de las calles Rivadavia y Mitre, Rivadavia y Ramos Mejía, e Yrigoyen y Ruta 2. Para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro de agua en toda la localidad.
Cabe aclarar que los trabajos se encuentran sujetos a las condiciones climáticas. En caso de lluvia, serán reprogramados para el domingo 22.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.