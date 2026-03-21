Este sábado hay un corte de agua por 7 horas: en qué zona

Las tareas están previstas entre las 07:00 y las 15:00 aproximadamente, y se desarrollarán en las intersecciones de las calles Rivadavia y Mitre, Rivadavia y Ramos Mejía, e Yrigoyen y Ruta 2. Para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro de agua en toda la localidad.

Cabe aclarar que los trabajos se encuentran sujetos a las condiciones climáticas. En caso de lluvia, serán reprogramados para el domingo 22.

Recomendaciones ante la falta de agua

corte de agua en bs as Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.