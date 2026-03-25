Desde ahora los intendentes son responsables de cuidar el arbolado público

El proyecto que fue de autoría del senador Marcelino Iglesias modifica la Ley de Arbolado Público N° 7874 y agiliza el procedimiento por el que los municipios son autorizados a quitar un ejemplar, un trámite que históricamente fue criticado por distintos jefes comunales, que decían sentirse "maniatados" a la hora de enfrentar la problemática ante sus vecinos.

tormenta enero 2026 arbolado publico guaymallen Con esta reforma de la ley de arbolado público, ahora los intendentes serán los responsables del cuidado de los árboles de sus calles, rutas y plazas.

La nueva ley supone una descentralización operativa y técnica, y le da más autonomía a los municipios , a los que les marca ciertos lineamientos ambientales.

Qué cambia en el cuidado del arbolado público

Hasta ayer, cada vez que un intendente pretendía quitar un ejemplar del arbolado público que estuviera deteriorado o con riesgo de caerse, debía pedir autorización al Ejecutivo, y ese trámite que a primera vista podría ser simple podía tardar meses, con el peligro latente de que por alguna fuerte tormenta o un fuerte zonda ese árbol cayera sobre una persona o una casa.

Ahora esos jefes comunales no sólo serán responsables del buen estado del arbolado público, sino que también para apuntar a la eficiencia hídrica se les pedirá que incorporen especies con copas más pequeñas y mantenimiento económico mediante "poda mínima" con la idea de reducir la generación de residuos y optimizar el beneficio de sombra según la orientación solar.

Además se les pedirá que presenten un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada 4 años, en el que deberán incluir informes de ejecución anuales.

También estarán obligados a plantear una transición al policultivo para fomentar el uso de diversas especies combinadas con el fin de evitar que plagas masivas -como las que históricamente afectaron al olmo en Mendoza- destruyan grandes superficies verdes de forma simultánea.