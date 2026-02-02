El oficialismo propuso una nueva ley de arbolado público para darles mayor poder a los municipios

El arbolado público, la principal preocupación que dejó la tormenta histórica

De los 300 incidentes que hubo en Guaymallén, unos 200 tuvieron que ver con el arbolado público. “Se cayeron 85 árboles y eso generó daños colaterales, como la interrupción del servicio de energía eléctrica”, repasó Calvente. “Creo que ese fue el gran problema”, concluyó.

La tormenta volvió aponer en agenda el estado del arbolado público en Mendoza. “Hay que dar la discusión”, explicó el intendente oficialista. Se entiende que es un “bien desde el punto de vista ambiental y es un capital urbano de la ciudad, pero hay que replantear la situación” respecto, especialmente, de las facultades de los municipios en su gestión.

“Guaymallén planta más de 8 árboles por cada árbol erradicado. Y sirve, es una buena práctica, pero no alcanza. Lo que tenemos que discutir son las complicaciones que genera el arbolado más antiguo porque hay árboles que no tienen la dimensión que requiere una zona urbana”, analizó Marcos Calvente.

arbolado publico guaymallen tormenta 30 de enero 2026

El derrumbe de un árbol de gran tamaño y antiguo “puede generar hasta pérdidas de vida, como ya sucedió hace poco”, dijo. Uno de los casos emblemáticos ocurrió en Maipú, cuando un viento Zonda dejó como saldo la muerte de una mujer que circulaba con su vehículo y fue alcanzada por la caída de un árbol.

Además de los efectos sociales, Calvente hizo referencia a los económicos: “Nosotros –por la Municipalidad de Guaymallén- tuvimos que adaptar equipamiento para poder realizar el mantenimiento del arbolado antiguo y dar condiciones de seguridad a un árbol de más de 30 metros es costosísimo”.

Para el intendente guaymallino “es bueno que los planes de crecimiento del arbolado público se diseñen pensando en el cuidado del recurso hídrico y también en lo que necesita cada ciudad”.

Hoy, los municipios están en un lugar incómodo: el vecino llega hasta allí con su reclamo y la Municipalidad conduce el trámite administrativo pero la definición sobre erradicar un árbol o no es de la Provincia. “Eso deberíamos reeverlo”, dijo Calvente.

En San Rafael, por ejemplo, la necesidad de gestión del arbolado público por parte del municipio es uno de los argumentos que se ofrece a la hora de abogar por la autonomía municipal.

arboles guaymallen tormenta enero 2026

Marcos Calvente, en cambio, entiende que no es necesario llegar a eso y que los cambios podrían surgir de una ley provincial que les dé cierta libertad a los municipios a la hora de manejar el recurso: “Tendría que haber legislación que faculte a los municipios a tomar decisiones en cuanto al arbolado público; aunque respetando pautas de regulación y protección dispuestas por la Provincia”.

El gobernador Cornejo recogió el guante y aunque pidió a los municipios “redoblar el cuidado respecto del arbolado”, también confirmó la intención del Gobierno provincial de “modificar la ley de Arbolado Público, para hacer responsables a los municipios en los lugares urbanos”.