La tormenta que azotó Mendoza dejó lluvias que superaron registros promedio de los últimos 30 años

El fenómeno se repitió en gran parte de la red de estaciones: en la mayoría de los puntos de medición se duplicaron los promedios históricos, con registros mensuales de 50, 60, 70 y hasta 84 milímetros en algunas zonas. “Estamos hablando de una lluvia muy grande, con registros que ya pueden considerarse históricos en varias estaciones”, concluyó.

Embed - Tormenta autos arrastrados en Luján

Cómo comenzó la lluvia este viernes

Si bien la tormenta ya había sido anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional con alertas naranja y amarilla para todo el territorio provincial, era difícil prever lo que sucedió a partir de las 15.30, cuando literalmente "se hizo de noche" en plena siesta.

Lo primero que sucedió fue el cielo negro y el viento fuerte y repentino, para dar paso luego al agua y al granizo. En pocos minutos el Gran Mendoza y zonas como el Valle de Uco y el Este eran un caos.

La lluvia intensa cayó durante casi 2 horas, con granizo intermitente y esto provocó que el canal Cacique Guaymallén y el Zanjón de los Ciruelos estuvieran a punto de desbordarse. También se inundó parte del Acceso Sur, hubo arrastre de autos por la corriente en Luján de Cuyo, las calles del centro de la Ciudad y departamentos aledaños se convirtieron en ríos.

Embed - tormenta canal cacique guaymallèn inundado

También hubo cortes de agua y luz a raíz de la cantidad de agua caída.

Si bien afortunadamente no hubo víctimas fatales, sí muchos daños materiales -casas inundadas, techos destruidos, voladura de chapas, cables cortados y árboles caídos- y lo más preocupante es que la alerta naranja emitida por el SMN continúa este sábado, mientras que el domingo se vuelve amarilla.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 59 Así se vieron las calles del centro mendocino. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Calles convertidas en ríos y escenas de alto riesgo por la tormenta

En distintos puntos del Gran Mendoza, el agua avanzó con fuerza por calles y accesos, arrastrando autos y complicando seriamente la circulación. Canales y acequias colapsaron ante la intensidad de las precipitaciones, generando situaciones de alto riesgo para peatones y conductores.

Una de las imágenes más impactantes de la jornada se produjo en el río Mendoza, donde una retroexcavadora fue arrastrada por la crecida y su conductor debió ser evacuado por personal de emergencia.

Embed - Así se salvó un operario que manejaba una topadora en medio de la tormenta en Mendoza

Al mismo tiempo, circularon numerosos videos en redes sociales que mostraron a personas desplazándose en kayak, flotadores e incluso arrojándose desde puentes, conductas que llamaron la atención pero que implicaron un serio peligro en medio del temporal.

Unas 400 intervenciones de Defensa Civil en toda la provincia por la tormenta

El temporal obligó a un intenso despliegue de Defensa Civil en distintos puntos de Mendoza. Según el relevamiento parcial (hasta cerca de las 21), se registraron 364 intervenciones, con daños que incluyeron árboles y postes caídos, viviendas inundadas, derrumbes parciales y cortes de cables.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 56 Los efectos de la tormenta repercutieron en todo el Gran Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El detalle de los daños departamento por departamento

Ciudad de Mendoza

Se contabilizaron 16 árboles caídos, 1 derrumbe de techo, 2 postes caídos, 3 viviendas inundadas y 2 cables cortados.

Guaymallén

Se registraron 13 árboles caídos, 3 postes caídos, 21 viviendas inundadas, 6 cables cortados y 4 derrumbes de techo.

Godoy Cruz

Hubo 20 árboles caídos, 7 ramas caídas, 5 cables cortados y 2 desbordes de cloacas.

Las Heras

Defensa Civil intervino por 10 árboles caídos, 3 ramas caídas, 1 poste caído, 1 vivienda inundada, 2 desbordes de cloacas y 1 cable cortado.

Luján de Cuyo

Se registraron 2 árboles caídos, 3 cables cortados, 1 rama caída y 1 vivienda inundada.

Junín

Se reportó 1 árbol caído.

Maipú

Hubo 2 árboles caídos, 1 derrumbe de techo, 1 cable cortado y 1 poste caído.

Lavalle

Se informó 1 poste caído y 1 transformador en corto.

Tupungato

Fue uno de los departamentos más afectados, con más de 60 viviendas inundadas, 20 árboles caídos y 1 rescate de una mujer tras una crecida de río.

San Martín

En la zona de Nueva California se registró caída de granizo, además de 100 árboles y ramas caídas, 3 derrumbes de techo y varios postes caídos.

Rivadavia

Se reportó abundante caída de agua, sin granizo, y 5 árboles caídos.

San Rafael

Hubo 6 árboles caídos, 5 postes caídos y 7 cables cortados.

Rescates y asistencia en distintos puntos de la provincia

tormentas lluvias verano Mendoza kayak puente shoppin gomon Algunas imágenes de la tormenta. Foto: Captura de Video

La tormenta obligó a desplegar operativos de rescate y asistencia. Hubo intervenciones para auxiliar a menores y trabajadores que quedaron atrapados por el agua o aislados por anegamientos, en un contexto de calles intransitables y visibilidad reducida por el viento y la lluvia.

Defensa Civil, bomberos y personal policial trabajaron durante toda la tarde y la noche para atender las emergencias que se fueron registrando a medida que avanzaba el temporal.

Cortes de luz y servicios afectados por la tormenta

El sistema eléctrico fue uno de los más golpeados por la tormenta. Según el informe de las 17.30, Edemsa reportó 48.482 suministros afectados, mientras que la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz informó 15.135 usuarios sin servicio y Edeste otros 11.000. El resto de las distribuidoras no registraron interrupciones en el sistema.

Desde las empresas indicaron que se reforzaron las guardias y el personal en los centros de control para monitorear la situación y avanzar en la normalización del servicio.

También se registraron serios inconvenientes en el suministro de agua potable. AYSAM alertó que las fuertes tormentas afectaron a todos los establecimientos potabilizadores, lo que generó problemas en la producción y distribución del servicio en distintas zonas.

tormentas lluvias verano Mendoza rama arbol caido 4 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Metrotranvía dejo de funcionar por los árboles caídos

El servicio del Metrotranvía fue interrumpido durante la tarde debido a la caída de árboles sobre la traza. Tras los trabajos de despeje y control de seguridad, el servicio logró restablecerse cerca de las 19.

En tanto, el tránsito fue uno de los grandes afectados durante toda la jornada, con accesos anegados, calles cortadas y demoras importantes en distintos puntos del Gran Mendoza.

Por el temporal, anunciaron el cierre del paso a Chile

Como consecuencia de la tormenta y las condiciones meteorológicas adversas en alta montaña, se dispuso el cierre del paso internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículos durante este sábado, una medida preventiva ante la persistencia del mal tiempo en la región cordillerana.

Este sábado continúa la alerta naranja y amarilla por tormentas

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables durante los próximos 2 días.

Para este sábado 31 de enero rige nuevamente alerta amarilla y naranja en toda la provincia, con probabilidad de lluvias y tormentas de intensidad moderada a fuerte, mientras que para el domingo 1 de febrero se mantiene una alerta amarilla.

Los organismos oficiales recomiendan extremar precauciones, evitar circular por zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas contingencias como las tormentas de este viernes.