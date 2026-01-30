El centro comercial Palmares, en Godoy Cruz, se inundó este viernes luego de que un fuerte temporal afectara sus galerías y algunos de sus locales.
Sorpresa
Videos: Palmares se inundó por la tormenta y algunos locales quedaron afectados por el agua
El centro comercial Palmares, ubicado en Godoy Cruz, dejó postales poco comunes después del temporal que causó inundaciones en Mendoza
En los siguientes videos pueden verse algunas de las imágenes que tomaron testigos y que dejan en evidencia la magnitud de la inundación.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.