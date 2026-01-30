Inicio Sociedad Inundaciones
Sorpresa

Videos: Palmares se inundó por la tormenta y algunos locales quedaron afectados por el agua

El centro comercial Palmares, ubicado en Godoy Cruz, dejó postales poco comunes después del temporal que causó inundaciones en Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Una de las postales que dejó la inundación en el centro comercial Palmares.

Una de las postales que dejó la inundación en el centro comercial Palmares.

El centro comercial Palmares, en Godoy Cruz, se inundó este viernes luego de que un fuerte temporal afectara sus galerías y algunos de sus locales.

En los siguientes videos pueden verse algunas de las imágenes que tomaron testigos y que dejan en evidencia la magnitud de la inundación.

Embed - El shopping Palmares se inundó por la tormenta en Mendoza
Embed - Se inundó el centro comercial Palmares por la tormenta en Mendoza

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar