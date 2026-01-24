Una tormenta con granizo sacudió al Gran Mendoza, con caídas de techos, cortes de luz e inundaciones

La tormenta con granizo que afectaba esta medianoche a buena parte de Mendoza dejó, hasta las 22.30 del viernes, un total de 49 novedades reportadas por Defensa Civil, según un informe provisional difundido por el Ministerio de Seguridad.
El relevamiento detalla daños e intervenciones en Las Heras (especialmente Uspallata), Lavalle y San Rafael, mientras que en el resto de los departamentos no se informaron novedades al momento de la emisión del informe.
Las Heras
En Uspallata, se registraron 30 viviendas con filtraciones de techo. Además, hubo 1 desborde de arroyos y badenes en Ruta 7 y 2 reportes por árboles y ramas caídas.
Total en el departamento: 33 novedades.
En estos videos puede verse la intensidad que tuvo el temporal en esta zona de alta montaña (crédito: Matías Pascualetti):
Lavalle
Se reportó el desborde de badenes en Ruta 40.
Total en el departamento: 1 novedad.
San Rafael
El parte consigna 10 reportes por árboles y ramas caídas y 5 por postes y cables caídos.
Total en el departamento: 15 novedades.
En conjunto, el informe oficial indica que ingresaron 49 novedades vinculadas a la tormenta.
El partido de la Lepra, demorado
En tanto, Independiente Rivadavia hizo su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán en la noche del viernes. Sin embargo, la tormenta de lluvia y granizo y un corte de luz interrumpieron el encuentro a los 2' del segundo tiempo en el estadio Bautista Gargantini, cuando el partido iba 1 a 1.
El estadio quedó a oscuras, los protagonistas se refugiaron en los vestuarios y cuando paró de llover y volvió la luz, los jugadores retornaron al campo y el árbitro, con la decisión de continuar, revisó el estado de la cancha, que en un sector tenía bastante agua acumulada.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.