Una tormenta con granizo sacudió al Gran Mendoza, con caídas de techos, cortes de luz e inundaciones

En estos videos puede verse la intensidad que tuvo el temporal en esta zona de alta montaña (crédito: Matías Pascualetti):

Lavalle

Se reportó el desborde de badenes en Ruta 40.

San Rafael

El parte consigna 10 reportes por árboles y ramas caídas y 5 por postes y cables caídos.

En conjunto, el informe oficial indica que ingresaron 49 novedades vinculadas a la tormenta.

El partido de la Lepra, demorado

En tanto, Independiente Rivadavia hizo su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán en la noche del viernes. Sin embargo, la tormenta de lluvia y granizo y un corte de luz interrumpieron el encuentro a los 2' del segundo tiempo en el estadio Bautista Gargantini, cuando el partido iba 1 a 1.

El estadio quedó a oscuras, los protagonistas se refugiaron en los vestuarios y cuando paró de llover y volvió la luz, los jugadores retornaron al campo y el árbitro, con la decisión de continuar, revisó el estado de la cancha, que en un sector tenía bastante agua acumulada.

