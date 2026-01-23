Una mujer policía se atrincheró en una YPF del Acceso Sur y después de 4 horas entregó el arma

La mujer policía portaba el arma reglamentaria, por esto se pidió intervención a los grupos especiales. Lo que intentan es que la mujer policía no se haga daño ni lesione a terceros, ya que porta el arma reglamentaria.

Cómo fueron los hechos

Una oficial ayudante de la Policía de Mendoza, de 30 años y con domicilio en Rivadavia, fue localizada este martes por la tarde luego de no presentarse a cumplir su turno de guardia previsto y sin que hubiera podido establecerse contacto previo con ella.

Ante la situación, la novedad fue judicializada y se solicitó colaboración al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) para dar con la funcionaria policial mediante el sistema de lector de patentes. A través de ese sistema se logró identificar su vehículo, un Volkswagen Gol azul, que circulaba por Acceso Sur y Paso en dirección al sur.

Las cámaras permitieron observar que la mujer conducía el automóvil, vestida con uniforme policial y con el chaleco colocado. Luego, el vehículo giró en dirección norte por Acceso Sur e ingresó a la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de Rawson y Acceso Sur.

Personal policial se trasladó al lugar y entrevistó a la oficial. El jefe de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), mantuvo diálogo con ella y se solicitó la presencia de personal del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado.

Cerca de las 17, llegó la gente del grupo GRIS, que realizó las actuaciones correspondientes, y estuvieron hasta pasadas las 21 cuando el conflicto se resolvió.