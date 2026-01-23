Una niña de 3 años falleció ahogada este viernes por la tarde en Rivadavia. Fue hallada sin vida en la pileta de lona de su vivienda. Pese a los intentos de reanimación y el rápido traslado al hospital Saporiti, el personal médico constató su deceso.
Una niña de 3 años murió ahogada en una pileta de lona en su casa de Rivadavia
El accidente fatal ocurrió este viernes a la tarde una vivienda del distrito El Mirador en Rivadavia. Se investigan en qué circunstancias falleció ahogada
El trágico suceso ocurrió pasadas las 16 en una propiedad ubicada en el barrio Lomas del Mirador, en el distrito El Mirador de Rivadavia.
Según la información policial, la pequeña se encontraba jugando en el patio de su casa cuando, por motivos que aún se están investigando, cayó a una pileta de lona.
Tragedia en Rivadavia
Familiares la encontraron sumergida y rápidamente alertaron a los servicios de emergencia.
La niña fue trasladada de urgencia al hospital Saporiti, donde, lamentablemente, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento al ingresar sin signos vitales.
La Oficina Fiscal de Rivadavia inició una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron a que la niña muriera ahogada.