Los allanamientos masivos realizados este viernes en Las Heras son parte de operativos e investigaciones que se realizan hace tiempo en diferentes zonas del Gran Mendoza para dar con los autores de asaltos a choferes de aplicaciones, taxis o micros. En este caso 11 personas fueron detenidas involucradas en al menos 7 hechos delictivos.
La Policía hizo 12 allanamientos en Las Heras y capturó a 11 sospechosos por robos a choferes
Los allanamientos fueron en diferentes zonas de Las Heras donde además de los 11 detenidos, secuestraron armas de fuego, marihuana y vehículos
Los 12 operativos fueron a primera hora de la mañana de este viernes en el asentamiento Todos Unidos y en el Barrio Solares del Encuentro, en Las Heras, donde hubo un gran despliegue de la Policía para capturar sospechosos y secuestrar armas de fuego, y otros elementos.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, indicó en su cuenta de X: "Allanamientos simultáneos en Las Heras para dar con los autores de robos a choferes de aplicaciones. Hasta el momento hay 11 detenidos vinculados a más de 7 causas por robos a Maxim, secuestro de armas y municiones, una moto robada, una ballesta, inhibidores y drogas".
La funcionaria añadió en su posteo: "Hace semanas, la Policía de Mendoza viene desarrollando este tipo de despliegues en el marco de investigaciones por robos a conductores de aplicaciones".
Los allanamientos con detenidos en Las Heras
Personal de la Unidad Investigativa de Las Heras estuvo a cargo de los allanamientos los cuales tuvieron resultados positivos con la detención de 11 personas que están involucradas en al menos 7 hechos delictivos, según el Ministerio de Seguridad.
Además, encontraron un revólver calibre 22 con 9 cartuchos, una pistola calibre 9 milímetros y una ballesta. También secuestraron una moto que había sido robada, 25 plantines de marihuana en diferentes domicilios, 10 envoltorios de cocaína, otros de marihuana, además de inhibidores de alarmas.
Tanto los detenidos como lo encontrado en los allanamientos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para dar con más involucrados en diferentes robos y asaltos en Mendoza.