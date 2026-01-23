La Policía hizo 12 allanamientos en Las Heras y capturó a 11 sospechosos por robos a choferes

La funcionaria añadió en su posteo: "Hace semanas, la Policía de Mendoza viene desarrollando este tipo de despliegues en el marco de investigaciones por robos a conductores de aplicaciones".

Los allanamientos con detenidos en Las Heras

Personal de la Unidad Investigativa de Las Heras estuvo a cargo de los allanamientos los cuales tuvieron resultados positivos con la detención de 11 personas que están involucradas en al menos 7 hechos delictivos, según el Ministerio de Seguridad.

allanamientos las heras detenidos 2 Una ballesta fue otro de los secuestros que realizó la Policía en los allanamientos en Las Heras. Foto: Ministerio de Seguridad

Además, encontraron un revólver calibre 22 con 9 cartuchos, una pistola calibre 9 milímetros y una ballesta. También secuestraron una moto que había sido robada, 25 plantines de marihuana en diferentes domicilios, 10 envoltorios de cocaína, otros de marihuana, además de inhibidores de alarmas.

allanamientos las heras detenidos 4 Las armas de fuego secuestradas en los allanamientos, junto con el resto de los elementos y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Foto: Ministerio de Seguridad

Tanto los detenidos como lo encontrado en los allanamientos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para dar con más involucrados en diferentes robos y asaltos en Mendoza.