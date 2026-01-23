Un chofer tuvo un accidente en Tupungato tras quedarse sin frenos en el camión municipal

Un chofer de 45 años que conducía un camión municipal en Tupungato tuvo un accidente al quedarse sin frenos y chocar contra un paredón. El hombre sufrió un severo golpe en su cabeza y tuvo que ser internado.
El accidente ocurrió a las 7.35 de este viernes cuando el conductor circulaba por calle Belgrano hacia el norte, en Tupungato. Repentinamente el camión se quedó sin frenos y el hombre hizo una maniobra para detener la marcha.
Así fue como atravesó la rotonda ubicada en el cruce con calle Correa hasta que embistió contra un paredón.
La víctima quedó internada tras el accidente
Policías de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llegó hasta el lugar tras un llamado de emergencia, y en el lugar también trabajaron Bomberos y Tránsito de la comuna.
Una ambulancia llegó al lugar del accidente y los médicos indicaron que el chofer sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave y fue trasladado a un hospital donde quedó internado.