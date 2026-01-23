Un chofer tuvo un accidente en Tupungato tras quedarse sin frenos en el camión municipal

El accidente ocurrió a las 7.35 de este viernes cuando el conductor circulaba por calle Belgrano hacia el norte, en Tupungato. Repentinamente el camión se quedó sin frenos y el hombre hizo una maniobra para detener la marcha.

accidente camion municipal tupungato 2 Foto: Ministerio de Seguridad

Así fue como atravesó la rotonda ubicada en el cruce con calle Correa hasta que embistió contra un paredón.