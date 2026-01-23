Un hombre murió en un accidente cuando manejaba una moto robada en Guaymallén

El accidente ocurrió a las 6 de este viernes cuando el motociclista circulaba por calle Ferrari y poco antes de llegar al cruce con calle Milagros, en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, habría perdido el control del vehículo.

Policía móviles Seguridad El hombre que murió en un accidente en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, circulaba en una moto robada. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una persona llamó al 911 y pidió ayuda para el motociclista accidentad, quien había quedado tendido en la calzada mientras que el rodado estaba dentro de un canal.