Un motociclista murió al tener un accidente en Guaymallén, donde habría perdido el control de su rodado y cayó a un canal. Los médicos de una ambulancia constataron que la víctima estaba sin signos vitales, mientras que la Policía verificó que la moto había sido robada en octubre del año pasado en San Martín.
Un hombre murió en un accidente cuando manejaba una moto robada en Guaymallén
Como consecuencia del accidente en Guaymallén, el motociclista murió en el lugar. La Policía verificó los datos del vehículo y constataron que era robada
El accidente ocurrió a las 6 de este viernes cuando el motociclista circulaba por calle Ferrari y poco antes de llegar al cruce con calle Milagros, en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, habría perdido el control del vehículo.
Una persona llamó al 911 y pidió ayuda para el motociclista accidentad, quien había quedado tendido en la calzada mientras que el rodado estaba dentro de un canal.
El accidente fatal en Guaymallén
Pocos minutos después llegó la Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyo médico constató la muerte del motociclista.
Los testigos indicaron que el motociclista hacía maniobras peligrosas con la moto, como andar en una sola rueda mientras se cruzaba de carril, hasta que perdió el control y chocó contra el guardarrail.
Los efectivos regularon el tránsito en la zona, mientras verificaron los datos de la moto del accidente y constataron que había sido robada en octubre del año pasado en San Martín.