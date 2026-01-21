Tras el accidente de Málaga, otros dos trenes descarrilaron en Barcelona y murió un maquinista

españa-trenes

Los diarios españoles indicaron que la línea de emergencias 112 recibió 28 llamados como consecuencia del hecho ocurrido esta noche en Cataluña.

Además, 11 ambulancias y 15 dotaciones de bomberos participaban del operativo de urgencia en el lugar, mientras que el alcalde de Gélida, Lluís Valls Comas, agregó antes de constatarse el fallecimiento del motorman: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

Un muro de contención se desmoronó de manera repentina sobre las vías, provocó el descarrilamiento y destrozos en la cabina del conductor.

Un segundo accidente se desarrolló en Girona, donde las condiciones de la tormenta causaron la caída de rocas sobre las vías, lo que provocó el descarrilamiento de un tren con diez pasajeros, aunque ninguno presentó lesiones, de acuerdo a los datos difundidos por la agencia de noticias Xinhua.

Ambos hechos provocaron interrupciones en el servicio durante la noche de este martes y la principal hipótesis que barajan los investigadores se vincula con las intensas lluvias que afectaron la región de Cataluña.