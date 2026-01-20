El hospital Perrupato realizó su primera cirugía contra una lesión precancerosa de esófago

Y agregó que estos síntomas provocan en muchos casos esofagitis, metaplasia o esófago de Barrett, lo que se define como una lesión precancerígena. Si no es tratado a tiempo, destacó el médico, puede derivar en un cáncer de esófago.

hospital perrupato cirugia laparoscopia esofago de barrett 4 La operación realizada por el hospital Perrupato fue calificada como un hito médico por el Gobierno.

Un esfuerzo multidisciplinario en el hospital Perrupato

Desde el Ministerio de Salud y Deportes celebraron la exitosa realización de esta cirugía que no solo destaca la capacidad técnica del Servicio de Cirugía, sino también la coordinación fundamental con el Servicio de Anestesia y el cuerpo de instrumentadoras quirúrgicas.

El trabajo conjunto de estas áreas permitió que el procedimiento se desarrollara con absoluta precisión, marcando un antes y un después en la oferta prestacional del hospital.

hospital perrupato cirugia laparoscopia esofago de barrett 5 El equipo médico en plena cirugía.

Con esta nueva intervención, advirtieron desde el Gobierno, el hospital Perrupato reafirma su compromiso con la modernización de sus servicios y la excelencia médica, posicionándose como un pilar fundamental en la red de salud pública de Mendoza.