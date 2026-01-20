Un equipo de médicos del hospital Perrupato concretó su primera cirugía laparoscópica de esófago de Barrett -afección precancerosa-, un hito de la salud pública que esperanza a los vecinos de la zona Este para acceder a tratamientos de última generación en su lugar de residencia.
El hospital Perrupato realizó su primera cirugía contra una lesión precancerosa de esófago
Fue una intervención laparoscópica de esófago de Barrett. La afección no tratada a tiempo puede derivar en cáncer, advirtió el cirujano que intervino
Gabriel Carrizo, cirujano a cargo de la intervención, explicó la relevancia de abordar estas patologías a tiempo para evitar complicaciones mayores.
"El reflujo gastroesofágico es una patología cada vez más frecuente en nuestra población. Está asociada a causas multifactoriales y hernias hiatales que alteran la funcionalidad de la unión gastroesofágica. Esto genera síntomas como reflujo, gastritis, dolor epigástrico y dificultad para ingerir alimentos", contó el especialista.
Y agregó que estos síntomas provocan en muchos casos esofagitis, metaplasia o esófago de Barrett, lo que se define como una lesión precancerígena. Si no es tratado a tiempo, destacó el médico, puede derivar en un cáncer de esófago.
Un esfuerzo multidisciplinario en el hospital Perrupato
Desde el Ministerio de Salud y Deportes celebraron la exitosa realización de esta cirugía que no solo destaca la capacidad técnica del Servicio de Cirugía, sino también la coordinación fundamental con el Servicio de Anestesia y el cuerpo de instrumentadoras quirúrgicas.
El trabajo conjunto de estas áreas permitió que el procedimiento se desarrollara con absoluta precisión, marcando un antes y un después en la oferta prestacional del hospital.
Con esta nueva intervención, advirtieron desde el Gobierno, el hospital Perrupato reafirma su compromiso con la modernización de sus servicios y la excelencia médica, posicionándose como un pilar fundamental en la red de salud pública de Mendoza.