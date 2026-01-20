Estados Unidos impulsa una dieta con más proteínas y abre un debate sobre la salud

Las nuevas guías alimentarias de Estados Unidos dieron un giro que ya genera debate global. El documento oficial insta a “priorizar alimentos con proteínas en cada comida” y sugiere duplicar la ingesta diaria recomendada, una decisión que reaviva la discusión sobre qué es realmente una dieta saludable.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., celebró el cambio y aseguró que se terminó la “guerra contra la proteína”. Las recomendaciones actualizadas ponen el foco en fuentes animales como carne roja y lácteos enteros, mientras reducen el énfasis en alternativas vegetales.
Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que el mensaje puede ser confuso. En promedio, los adultos estadounidenses ya consumen alrededor de 100 gramos de proteína diarios, una cifra que supera las recomendaciones históricas.
Proteína y salud: cuánto necesita realmente el cuerpo
La proteína es esencial para el organismo: interviene en la reparación muscular, el mantenimiento de tejidos y múltiples funciones metabólicas. Durante décadas, la referencia fue consumir 0,8 gramos por kilo de peso corporal al día.
Según informa AP News, las nuevas guías elevan esa cifra a entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo, y recomiendan que al menos la mitad provenga de fuentes animales. Para los expertos, este aumento solo está justificado en personas que realizan entrenamiento de fuerza de manera regular.
“El resto de la población ya obtiene suficiente proteína”, señaló el nutricionista Dariush Mozaffarian, quien advierte que el exceso puede transformarse en grasa corporal y aumentar el riesgo de diabetes.
Dieta, alimentos ultraprocesados y un riesgo silencioso
Uno de los principales temores es que este cambio alimente el consumo de productos ultraprocesados “enriquecidos” con proteína. Barras, cereales, snacks e incluso bebidas se promocionan como opciones saludables, aunque contengan altos niveles de grasas y azúcares.
“El problema de fondo no es la falta de proteína, sino el exceso de alimentos procesados”, advierten especialistas. Bajo el nuevo mensaje oficial, el riesgo es que la dieta se vuelva menos equilibrada, pese a la aparente intención de mejorar la salud.
Más proteína no siempre significa mejor alimentación: el equilibrio sigue siendo la clave para una dieta saludable. Siempre es recomendable consultar un especialista en nutrición.
Fuente: AP News.