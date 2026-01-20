Estados Unidos impulsa una dieta con más proteínas y abre un debate sobre la salud

Proteína y salud: cuánto necesita realmente el cuerpo

La proteína es esencial para el organismo: interviene en la reparación muscular, el mantenimiento de tejidos y múltiples funciones metabólicas. Durante décadas, la referencia fue consumir 0,8 gramos por kilo de peso corporal al día.

Según informa AP News, las nuevas guías elevan esa cifra a entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo, y recomiendan que al menos la mitad provenga de fuentes animales. Para los expertos, este aumento solo está justificado en personas que realizan entrenamiento de fuerza de manera regular.

“El resto de la población ya obtiene suficiente proteína”, señaló el nutricionista Dariush Mozaffarian, quien advierte que el exceso puede transformarse en grasa corporal y aumentar el riesgo de diabetes.

proteínas-salud-dieta-freepik-(1) Más proteína no siempre significa mejor alimentación: el equilibrio sigue siendo la clave para una dieta saludable. Crédito: Freepik.

Dieta, alimentos ultraprocesados y un riesgo silencioso

Uno de los principales temores es que este cambio alimente el consumo de productos ultraprocesados “enriquecidos” con proteína. Barras, cereales, snacks e incluso bebidas se promocionan como opciones saludables, aunque contengan altos niveles de grasas y azúcares.

“El problema de fondo no es la falta de proteína, sino el exceso de alimentos procesados”, advierten especialistas. Bajo el nuevo mensaje oficial, el riesgo es que la dieta se vuelva menos equilibrada, pese a la aparente intención de mejorar la salud.

Más proteína no siempre significa mejor alimentación: el equilibrio sigue siendo la clave para una dieta saludable. Siempre es recomendable consultar un especialista en nutrición.