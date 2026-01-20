Parviz Benazirov, el influencer ruso que vive en Mendoza y tiene millones de seguidores en sus redes sociales, se filmó en una situación por demás polémica. Hizo una pileta improvisada en la caja de una camioneta 4x4 y recorrió varios lugares de la provincia.
Polémica: Parviz, el influencer ruso, hizo una pileta en su camioneta y recorrió Mendoza
El influencer con millones de seguidores improvisó una pileta en la caja de su 4x4 y recorrió la provincia. Le advirtieron que podría ser multado
En los comentarios varios le señalaron que lo que hizo es un error e incluso algunos le advirtieron que podría ser multado por las autoridades. Además, le recordaron lo peligroso que fue su accionar teniendo en cuenta que su esposa está embarazada.
El influencer se hizo conocido desde que llegó a Mendoza por sus videos virales de altruismo y desafíos en redes sociales, como regalar dinero o ropa por la calle.
No es el primer caso
Parviz generó un caos total en el microcentro de la Ciudad el miércoles 26 de junio en la tarde.
Benazirov se movilizó por las calles con cajas de ropa que repartía para la gente, pero todo se salió de control, cuando los mendocinos que intentaban agarrar una prenda, comenzaron con los empujones y hasta hubo trompadas por ver quien se llevaba la mayor cantidad de ropa.
Un mensaje en la red social de Instagram en la que promocionaba la apertura de su local de ropa llamó a las personas a retirar lo que necesiten sin costo.
A bordo de una camioneta Dodge Ram, Benazirov comenzó a circular por la avenida San Martín repartiendo prendas desde el vehículo.
Una acción solidaria para miles de personas se terminó desvirtuando con golpes, empujones y hasta trompadas.
El creador de contenidos pidió disculpas públicamente y hasta dijo no tener dimensión de lo que podía llegar a pesar. "Tranqui, tranqui yo lo regalo", decía con nerviosismo mientras entregaba las prendas.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza labró un acta por alteración al orden público.