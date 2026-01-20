Polémica: Parviz, el influencer ruso, hizo una pileta en su camioneta y recorrió Mendoza

No es el primer caso

Parviz generó un caos total en el microcentro de la Ciudad el miércoles 26 de junio en la tarde.

Benazirov se movilizó por las calles con cajas de ropa que repartía para la gente, pero todo se salió de control, cuando los mendocinos que intentaban agarrar una prenda, comenzaron con los empujones y hasta hubo trompadas por ver quien se llevaba la mayor cantidad de ropa.

Un mensaje en la red social de Instagram en la que promocionaba la apertura de su local de ropa llamó a las personas a retirar lo que necesiten sin costo.

A bordo de una camioneta Dodge Ram, Benazirov comenzó a circular por la avenida San Martín repartiendo prendas desde el vehículo.

Una acción solidaria para miles de personas se terminó desvirtuando con golpes, empujones y hasta trompadas.

El creador de contenidos pidió disculpas públicamente y hasta dijo no tener dimensión de lo que podía llegar a pesar. "Tranqui, tranqui yo lo regalo", decía con nerviosismo mientras entregaba las prendas.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza labró un acta por alteración al orden público.