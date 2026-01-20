Se cayó la app de SUBE: por qué no funciona

Muchos usuarios de X (ex Twitter) han reportado la caída de la aplicación SUBE a lo largo de esta mañana. Los primeros reportes de inconvenientes llegaron pasadas las 15, y continúan en la tarde. La aplicación aún no da explicaciones de su caída.
Problemas con la app SUBE
Personas en la red social Twitter (X) comenzaron a manifestar problemas al ingresar a la aplicación de SUBE. Según los usuarios más enterados de los movimientos de la app no ser puede ingresar a utilizar la tarjeta.
Según Downdetector, una página que agrega y analiza estos datos para determinar cuándo están experimentando problemas los clientes de un proveedor de servicios, los usuarios reportaron una gran caída de la aplicación.
En Twitter aún no emite ningún comunicado sobre la imposibilidad de ingresar a la aplicación y usar la tarjeta.
Cómo funciona la app SUBE
Es una aplicación que te permitirá:
- Pagar los viajes desde el celular con la tarjeta SUBE Digital (funcionalidad disponible para celulares con sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC).o generando un código QR (no necesitás tener ninguna tecnología en particular, la solución de pago a través de QR está disponible tanto para celulares con sistema operativo Android como iOS).
- Registrar una tarjeta.
- Cargar saldo con tarjeta de débito y billeteras electrónicas.
- Acreditar, consultar saldo y último viaje.
- Consultar movimientos e historial de viajes.
- Verificar beneficios disponibles.
Los celulares con sistema operativo Android 6 o superior y al menos 125 MB de espacio disponible son compatibles para su descarga. Las funcionalidades de consulta, acreditación y pago con SUBE Digital estarán disponibles para dispositivos que tengan NFC.
El sistema operativo iOS de los celulares iPhone tiene incompatibilidades con el uso de la antena NFC, por lo que la app SUBE no está disponible en estos dispositivos por el momento.