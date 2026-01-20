Se cayó la app de SUBE: por qué no funciona

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fran_Sapee/status/2013664057564270841&partner=&hide_thread=false No anda la app de SUBE ,para que pinchila nos imponen un servicio si no a ser mejor que el anterior? @TarjetaSUBEok — Soldado del Bregmanato (@Fran_Sapee) January 20, 2026

En Twitter aún no emite ningún comunicado sobre la imposibilidad de ingresar a la aplicación y usar la tarjeta.

Cómo funciona la app SUBE

Es una aplicación que te permitirá:

Tarjeta SUBE Usuarios reportan fallas en la aplicación.

Pagar los viajes desde el celular con la tarjeta SUBE Digital (funcionalidad disponible para celulares con sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC).o generando un código QR (no necesitás tener ninguna tecnología en particular, la solución de pago a través de QR está disponible tanto para celulares con sistema operativo Android como iOS).

Registrar una tarjeta.

Cargar saldo con tarjeta de débito y billeteras electrónicas.

Acreditar, consultar saldo y último viaje.

Consultar movimientos e historial de viajes.

Verificar beneficios disponibles.

Los celulares con sistema operativo Android 6 o superior y al menos 125 MB de espacio disponible son compatibles para su descarga. Las funcionalidades de consulta, acreditación y pago con SUBE Digital estarán disponibles para dispositivos que tengan NFC.

El sistema operativo iOS de los celulares iPhone tiene incompatibilidades con el uso de la antena NFC, por lo que la app SUBE no está disponible en estos dispositivos por el momento.