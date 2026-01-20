Estados Unidos aprobó en enero de 2026 una iniciativa estratégica para construir y modernizar una base naval militar clave en América Latina, con una inversión que supera los 1 000 millones de dólares y que refleja la creciente competencia geopolítica en la región
Estados Unidos proyecta su poder militar en un país de América Latina con la construcción de una bases naval
Desde Estados Unidos se ha planteado que la iniciativa apoya la cooperación con un aliado considerado “importante para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”
La inversión planificada por Estados Unidos en esta base naval no solo es una obra de infraestructura militar. También simboliza la reconfiguración de las relaciones estratégicas en América Latina, donde Washington busca fortalecer alianzas tradicionales en medio de la creciente presencia geoeconómica de otras potencias globales, sobre todo China.
Estados Unidos proyecta su poder militar en un país de América Latina con la construcción de una bases naval
El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso un plan para aprobar una posible Foreign Military Sale (Venta Militar Exterior) por aproximadamente US$ 1.500 millones para apoyar el diseño, construcción y modernización de instalaciones marítimas y terrestres en la base naval de Callao, en Perú el principal complejo naval del país sudamericano.
Aunque formalmente se trata de una “venta militar” bajo el sistema estadounidense, en la práctica implica financiación, ingeniería, construcción y soporte técnico para renovar la infraestructura naval peruana, con servicios que incluyen diseño, estudios de ingeniería, logística y supervisión técnica.
La importancia de esta base miliar para Estados Unidos en América Latina
- Ubicación estratégica: la base naval de Callao se encuentra en el principal puerto marítimo de Perú, una posición clave en la costa del Pacífico. La modernización permitirá separar las operaciones navales de las actividades portuarias civiles, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia logística.
- Expansión de infraestructura: el paquete contempla la construcción de nuevos muelles especializados, áreas de apoyo logístico y modernización del equipamiento naval y de los accesos marítimos, lo que podría liberar aproximadamente 80 hectáreas para el desarrollo del puerto comercial.
- Cooperación a largo plazo: el acuerdo prevé la posible asignación de hasta 20 expertos estadounidenses en Perú para supervisar y gestionar la ejecución del proyecto, con apoyo técnico durante varios años.
- No se transfieren armas: aunque el valor total ronda los US$1.5 mil millones, este paquete está enfocado en infraestructura y servicios, no en la venta directa de sistemas de armas o equipos de combate, y según el gobierno de Estados Unidos no alterará el balance militar regional.
Este proyecto se produce en un contexto de competencia directa con China, que ha invertido en infraestructura portuaria en Perú, como el megapuerto de Chancay, con financiación y construcción de empresas chinas. La presencia de una base naval modernizada apoyada por Estados Unidos cerca de estas instalaciones comerciales tiene implicaciones tanto de seguridad como de influencia estratégica en el Pacífico sudamericano.