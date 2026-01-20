La inversión planificada por Estados Unidos en esta base naval no solo es una obra de infraestructura militar. También simboliza la reconfiguración de las relaciones estratégicas en América Latina, donde Washington busca fortalecer alianzas tradicionales en medio de la creciente presencia geoeconómica de otras potencias globales, sobre todo China.

Estados Unidos proyecta su poder militar en un país de América Latina con la construcción de una bases naval

El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso un plan para aprobar una posible Foreign Military Sale (Venta Militar Exterior) por aproximadamente US$ 1.500 millones para apoyar el diseño, construcción y modernización de instalaciones marítimas y terrestres en la base naval de Callao, en Perú el principal complejo naval del país sudamericano.