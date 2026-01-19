¿El fin del telgopor? La tecnología que podría reemplazarlo

Esa misma propiedad aglutinante, aplicada mediante biotecnología, convierte al micelio en una solución sostenible para reemplazar al telgopor y otros materiales no reciclables. Al cultivarlo en moldes y combinarlo con residuos agrícolas, es posible crear alternativas sólidas, seguras y compostables que replican la protección del plástico expandido sin su impacto ambiental.

El material se considera una forma de biotecnología porque, al aprovechar las propiedades inherentes del micelio, pueden desarrollarse soluciones sostenibles en diversos campos, como la medicina, la agricultura, la ingeniería de materiales y la bioremediación. Es un ejemplo de cómo los principios de la biología se aplican con la tecnología adecuada para crear productos prácticos, eficientes y alineados con la naturaleza.

Cada vez más empresas se suman a la revolución fungi y adoptan packaging de micelio para transformar la forma en que entregan sus productos. Algunas optan por cajas genéricas que se adaptan a múltiples usos; otras eligen diseños completamente personalizados, creados específicamente para proteger y enmarcar un producto particular. Incluso varias marcas ya comenzaron a utilizar este material para sus regalos corporativos de fin de año, como vinos presentados en packagings personalizados, sostenibles y alineados con sus valores de innovación y responsabilidad ambiental.

La propuesta de MOSH representa un verdadero "círculo virtuoso": en lugar de extraer plásticos derivados del petróleo y generar residuos permanentes, utilizan materiales orgánicos que, al final de su ciclo de vida, pueden regresar a la tierra, enriquecer el suelo y cerrar un proceso productivo mucho más amigable con el medio ambiente.