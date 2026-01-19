Cuánto pago de Impuesto Inmobiliario: ATM aprobó el nuevo mapa de valores para calcularlo

venta de inmuebles mercado inmobiliario ATM aprobó el mapa de valores genéricos para el cálculo del Impuesto Inmobiliario 2026.

Ese avalúo fiscal resulta la base del Impuesto Inmobiliario 2026, cuyas primeras facturas se vencen en febrero.

Cómo calculó ATM el valor del inmueble para fijar el Impuesto Inmobiliario 2026

El mapa rige a partir del 1 de enero de 2026. Cualquier ciudadano puede consultar los atlas de valores unitarios en el Observatorio de Valores del sitio web oficial de la Administración Tributaria Mendoza (www.atm.mendoza.gov.ar.).

impuesto inmobiliario san rafael Uno de los mapas de San Rafael 2026 para el cálculo del Impuesto Inmobiliario. Foto: Observatorio de Valores Inmobiliarios ATM

Según la norma, los valores fijados en los mapas representan aproximadamente el 10% del valor de mercado de los bienes.

En zonas urbanas y de interfaz, el valor del suelo (sin mejoras) se expresa en pesos por metro cuadrado ($/m²) para un lote tipo de 300 m² de forma regular.

En zonas rurales, el valor se expresa en pesos por hectárea ($/Ha) para un inmueble tipo de 1 hectárea, con derecho de riego y forma regular.

Destaca ATM que estos valores, base para el cálculo del Impuesto Inmobiliario, son orientativos y se generan de forma masiva, por lo que no son aplicables directamente a escalas particulares o predicales específicas.

Cuánto es lo mínimo que se pagará por Impuesto Inmobiliario en Mendoza

La nueva norma establece que el Impuesto Inmobiliario determinado por ATM en ningún caso podrá ser inferior a $43.645.

Incluye modificaciones en la clasificación de parcelas, como el pasaje de suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanos a rurales o de interfaz, lo que eleva el impuesto en campos premium como los del Valle de Uco.

Mantiene la metodología de valuación masiva implementada en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro.

Además, se actualizaron tramos de avalúos con el fin de preservar las alícuotas efectivas vigentes. Las tablitas para calcular el impuesto son las siguientes, según el tipo de inmueble:

impuesto inmobiliario alicuotas inmueble rural o secano

impuesto inmobiliario alicuotas

En las normas está previsto también un Régimen de Autodeclaración del valor de plaza para inmuebles como refinerías, bancos, supermercados, grandes salones comerciales o cementerios privados.

Las leyes establecen también un “adicional por baldío”, que se aplica sobre inmuebles ubicados en zonas urbanas, con incrementos sobre el impuesto liquidado del 600% (para zonas densificadas o a densificar) o del 300% (para otros casos). En ningún caso, este adicional resultante podrá ser inferior a 2 veces el Impuesto Inmobiliario mínimo establecido.