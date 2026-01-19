Una inspección de la Policía Minera detectó irregularidades en una planta de hormigón en Godoy Cruz

Esta conducta fue considerada una desobediencia directa a una medida preventiva dictada por la autoridad competente, lo que agrava sustancialmente la situación del infractor dentro del régimen de control minero.

Irregularidades hormigonera Godoy Cruz 3 La planta siguió funcionando pese a la orden de cese de actividades. Ahora enfrentará sanciones. Gobierno de Mendoza

Sanciones agravadas y posible intervención judicial

Ante lo constatado, se labró el acta correspondiente y se avanzó con la imputación de sanciones administrativas agravadas, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Minero (Ley 9529). Además, los inspectores pondrán en conocimiento de los hechos a la Fiscalía de Delitos Ambientales para que evalúe la posible infracción al artículo 239 del Código Penal, que sanciona la desobediencia a la autoridad.

De acuerdo con la legislación vigente, este tipo de faltas puede derivar en multas de alto monto, suspensión inmediata de las actividades, clausura temporaria o definitiva e incluso la inhabilitación del responsable, según la gravedad del hecho, la reincidencia y el riesgo ambiental involucrado.

Nuevas irregularidades detectadas en la inspección

Irregularidades hormigonera Godoy Cruz 2 Las multas que enfrenta la firma pueden ser de montos elevados. Gobierno de Mendoza

Durante el procedimiento también se identificó un cargamento de áridos destinado a abastecer a la planta que circulaba con una Guía de Transporte de Minerales vencida, al presentar una fecha posterior a la admitida por la normativa. Por este motivo, se labró un acta adicional y se inició otra imputación.

“El incumplimiento de medidas preventivas constituye una de las faltas más graves dentro del régimen de control minero, ya que implica desconocer de manera deliberada las órdenes de la autoridad y poner en riesgo los sistemas de control”, señaló Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera. Desde el organismo remarcaron que el respeto a las medidas de cese, la inscripción en los registros oficiales y la presentación de la documentación obligatoria no son trámites formales, sino condiciones indispensables para operar legalmente, y anticiparon que los controles se intensificarán en todo el territorio provincial.