Una inspección de la Policía Minera detectó irregularidades en una planta de hormigón en Godoy Cruz

La Policía Ambiental Minera detectó nuevas irregularidades en una planta de hormigón ubicada en Godoy Cruz y confirmaron que se avanzará con sanciones agravadas luego de constatar que la empresa desobedeció una orden expresa de cese de actividades.
El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Ambiental Minera (PAM), dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, durante una segunda inspección destinada a verificar si se había cumplido una medida preventiva dispuesta el 13 de enero pasado. Lejos de eso, los inspectores comprobaron que la planta seguía operando con normalidad.
Desobediencia a la orden de Ambiente
Durante el recorrido por la planta se observó maquinaria en funcionamiento, movimiento de camiones mixer y vehículos de carga transportando minerales, lo que evidenció la continuidad de la actividad productiva pese a la prohibición vigente. La medida de cese había sido ordenada a raíz de infracciones previas, entre ellas la falta de presentación del informe de partida y la no inscripción en el Registro de Productores Mineros, requisitos básicos para operar legalmente.
Esta conducta fue considerada una desobediencia directa a una medida preventiva dictada por la autoridad competente, lo que agrava sustancialmente la situación del infractor dentro del régimen de control minero.
Sanciones agravadas y posible intervención judicial
Ante lo constatado, se labró el acta correspondiente y se avanzó con la imputación de sanciones administrativas agravadas, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Minero (Ley 9529). Además, los inspectores pondrán en conocimiento de los hechos a la Fiscalía de Delitos Ambientales para que evalúe la posible infracción al artículo 239 del Código Penal, que sanciona la desobediencia a la autoridad.
De acuerdo con la legislación vigente, este tipo de faltas puede derivar en multas de alto monto, suspensión inmediata de las actividades, clausura temporaria o definitiva e incluso la inhabilitación del responsable, según la gravedad del hecho, la reincidencia y el riesgo ambiental involucrado.
Nuevas irregularidades detectadas en la inspección
Durante el procedimiento también se identificó un cargamento de áridos destinado a abastecer a la planta que circulaba con una Guía de Transporte de Minerales vencida, al presentar una fecha posterior a la admitida por la normativa. Por este motivo, se labró un acta adicional y se inició otra imputación.
“El incumplimiento de medidas preventivas constituye una de las faltas más graves dentro del régimen de control minero, ya que implica desconocer de manera deliberada las órdenes de la autoridad y poner en riesgo los sistemas de control”, señaló Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera. Desde el organismo remarcaron que el respeto a las medidas de cese, la inscripción en los registros oficiales y la presentación de la documentación obligatoria no son trámites formales, sino condiciones indispensables para operar legalmente, y anticiparon que los controles se intensificarán en todo el territorio provincial.