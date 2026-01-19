Una joven fue detenida en la provincia de Chaco acusada de haber matado en una fiesta de 15 años a un invitado durante una pelea. Según declararon varios testigos del asesinato, el problema que derivó en pelea se desató cuando personas que no estaban en el festejo se acercaron a la vivienda de la celebración.
Asesinato en un cumple de 15: una chica acabó de la peor manera con la vida de un invitado
El asesinato se produjo en un cumple de 15 que se celebraba en Chaco, con consecuencias desgarradoras tras una pelea
El lamentable hecho ocurrió en un domicilio de la calle Alvear al 540, en la ciudad chaqueña de Villa Ángela, cuando cerca de las 03.00 un grupo de personas se acercó al lugar y comenzó a discutir con los invitados.
La pelea que terminó con un asesinato, comenzó a escalar en violencia y concluyó cuando un joven de 24 años cayó al piso y, al observar la situación, testigos constataron que tenía una puñalada en el pecho.
De manera inmediata el herido, identificado como Jorge Acevedo, fue derivado al hospital local de Chaco por familiares, pero, minutos después, falleció.
Desde el centro de salud de Chaco se confirmó luego que Acevedo había ingresado con una herida de arma blanca en el pecho y, alrededor de las 3.20, se informó su fallecimiento como consecuencia de esa lesión.
Al acudir al lugar de la pelea, la Policía halló un cuchillo y una escopeta tipo tumbera, elementos que fueron secuestrados para la investigación del asesinato.
Asesinato en la fiesta de 15
Ante la confirmación del homicidio en la fiesta de 15 en Chaco, la causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº3, de Sergio Ríos, quien ordenó las primeras pericias, las cuales permitieron dar con el nombre de la acusada: Milagros Cardozo, de 20 años.
Con las primeras informaciones obtenidas tras el asesinato, el fiscal solicitó una orden de captura y este domingo por la tarde se logró la detención de la joven luego de que se entregue en la Comisaría Primera con su abogado.
Sergio Ríos dispuso su detención formal y el secuestro de la ropa, la cual utilizó durante el cumpleaños.
La causa sigue en etapa de investigación para determinar las responsabilidades y reconstruir con precisión cómo se desencadenó la violenta pelea, que terminó con una muerte en un fiesta de 15.