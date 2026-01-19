Asesinato en un cumple de 15: una chica acabó de la peor manera con la vida de un invitado

De manera inmediata el herido, identificado como Jorge Acevedo, fue derivado al hospital local de Chaco por familiares, pero, minutos después, falleció.

Desde el centro de salud de Chaco se confirmó luego que Acevedo había ingresado con una herida de arma blanca en el pecho y, alrededor de las 3.20, se informó su fallecimiento como consecuencia de esa lesión.

Al acudir al lugar de la pelea, la Policía halló un cuchillo y una escopeta tipo tumbera, elementos que fueron secuestrados para la investigación del asesinato.

Asesinato en la fiesta de 15

Ante la confirmación del homicidio en la fiesta de 15 en Chaco, la causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº3, de Sergio Ríos, quien ordenó las primeras pericias, las cuales permitieron dar con el nombre de la acusada: Milagros Cardozo, de 20 años.

Con las primeras informaciones obtenidas tras el asesinato, el fiscal solicitó una orden de captura y este domingo por la tarde se logró la detención de la joven luego de que se entregue en la Comisaría Primera con su abogado.

Sergio Ríos dispuso su detención formal y el secuestro de la ropa, la cual utilizó durante el cumpleaños.

La causa sigue en etapa de investigación para determinar las responsabilidades y reconstruir con precisión cómo se desencadenó la violenta pelea, que terminó con una muerte en un fiesta de 15.