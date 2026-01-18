Minutos después de las 20.30 del sábado, un joven de 20 años cometió un robo que le valió la aprehensión por parte de la Policía de Mendoza.
Robo singular
Robó un perfume en una farmacia, escapó, lo persiguieron, lo detuvieron y quedó preso
Un joven de 20 años quedó detenido tras robar un perfume. Tenía pedido de averiguación de paradero
Fue en una zona muy transitada cuando recién comenzaba a oscurecer.
En Sarmiento y Belgrano, de Ciudad, el muchacho ingresó a una farmacia y sustrajo un perfume.
Comerciantes de la zona alertaron a la Policía y además una empleada observó el hecho, por lo que salió detrás del sujeto. Con la colaboración de transeúntes el ladrón fue atrapado y retenido hasta la legada de los policías.
Ya reducido, se constató qe el joven tenía pedido de averiguación de paradero desde junio de 2023.
Quedó alojado en la sede judicial de Estrada (Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos) en la zona del Polo Judicial.