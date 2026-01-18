Robó un perfume en una farmacia, escapó, lo persiguieron, lo detuvieron y quedó preso

Comerciantes de la zona alertaron a la Policía y además una empleada observó el hecho, por lo que salió detrás del sujeto. Con la colaboración de transeúntes el ladrón fue atrapado y retenido hasta la legada de los policías.

Ya reducido, se constató qe el joven tenía pedido de averiguación de paradero desde junio de 2023.

Quedó alojado en la sede judicial de Estrada (Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos) en la zona del Polo Judicial.