La Embajada Argentina en Chile dio 5 tips para evitar ser víctima de robos en Chile

Chile es uno de los destinos favoritos de los argentinos para las vacaciones de verano: playas como Viña del Mar, Reñaca, La Serena o Concón, junto a la gastronomía, los paisajes y la cercanía, atraen a miles de familias cada enero. Sin embargo, en esta temporada se ha registrado un aumento de robos y hurtos contra turistas, especialmente argentinos.