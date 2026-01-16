La Embajada Argentina en Chile dio 5 tips para evitar ser víctima de robos en Chile

Chile es uno de los destinos favoritos de los argentinos para las vacaciones de verano: playas como Viña del Mar, Reñaca, La Serena o Concón, junto a la gastronomía, los paisajes y la cercanía, atraen a miles de familias cada enero. Sin embargo, en esta temporada se ha registrado un aumento de robos y hurtos contra turistas, especialmente argentinos.
Esta situación de inseguridad que se viene registrando en Chile llevó al Consulado General argentino en Santiago (y la Embajada) a emitir un comunicado con recomendaciones clave para viajar con mayor tranquilidad.
Las recomendaciones ante los robos a turistas en Chile
- La modalidad más reportada es la pinchadura intencional de neumáticos. Si notas que tu auto tiene una rueda pinchada, no te detengas en el lugar ni aceptes ayuda de terceros que se ofrezcan a cambiarla: esta es una de las formas más utilizadas para distraer y robar pertenencias del vehículo.
- Otro consejo fundamental: nunca dejes objetos de valor ni equipaje a la vista dentro del auto. Al estacionar, preferí siempre estacionamientos pagos y vigilados. En miradores, puntos panorámicos o sitios turísticos de Chile, extremá la precaución y evitá dejar el vehículo al cuidado de desconocidos.
- En la vía pública, guardá el celular para prevenir robos. En shoppings, paseos de compras o lugares concurridos, mantené bolsos y mochilas cerrados y delante del cuerpo. Lo ideal es evitar llevar mucho efectivo; priorizá pagos electrónicos con tarjeta.
- Separar los datos de las tarjetas de crédito, resguardar bien los documentos de viaje y nunca dejar objetos valiosos en el alojamiento son medidas básicas. Además, evitá circular de noche por zonas poco transitadas de Chile.
- Antes de partir en las vacaciones hacia Chile, contratá un seguro médico internacional con buena cobertura. Llevá una lista con números de teléfono de familiares o amigos en Argentina, y guardá los contactos de emergencia del Consulado argentino.