Comer langostinos a la parrilla frente al mar cuesta menos de $30.000 en este restaurante de Reñaca

Uno de los platos más destacados son los langostinos a la parrilla, que se ofrece por un precio de $16.900 chilenos (menos de $30.000 argentinos). Los langostinos vienen bien cocidos, jugosos y con un toque ahumado de la parrilla, acompañados generalmente de una guarnición sencilla como papas o ensalada. Es una preparación fresca y sabrosa que resalta la calidad del producto del mar.

restaurante carmine El restaurante también ofrece otras comidas típicas de la gastronomía chilena.

La carta también incluye pizzas desde alrededor de $20.000 argentinos, con opciones clásicas como margarita o más cargadas con ingredientes frescos. Estas pizzas son bien valoradas por su masa crujiente. El restaurante equilibra así entre platos de mar y alternativas más casuales, lo que lo hace adecuado para grupos mixtos. Además, la terraza con vista al mar suma mucho a la experiencia general.

Carmine es una buena alternativa en Reñaca para quienes buscan comida rica, precios razonables y un lugar cómodo frente al océano. Con su plato estrella de langostinos a la parrilla y pizzas accesibles, el restaurante se posiciona como una opción práctica y atractiva para locales y turistas.