En la zona costera de Reñaca, existen restaurantes que aprovechan al máximo la cercanía al mar para ofrecer comidas agradables y variadas. Hay lugares donde se puede sentar uno con vistas directas a la playa, disfrutar del sonido de las olas y probar platos que combinan sabores clásicos con opciones más casuales. No siempre son los más conocidos de inmediato, pero terminan siendo recomendados por su relación calidad-precio y ambiente relajado. Son ideales para almuerzos familiares o salidas informales sin complicaciones.
Comer langostinos a la parrilla frente al mar cuesta menos de $30.000 en este restaurante de Reñaca
El restaurante está ubicado en el punto más álgido de esta ciudad costera de Viña del Mar
Estos sitios suelen atraer a quienes buscan algo práctico, con carta diversa y precios que no impactan demasiado el bolsillo. La ubicación cerca de la playa permite disfrutar del paisaje mientras se come, y el servicio es directo y eficiente. Muchos visitantes los descubren caminando por la avenida principal de Reñaca y deciden entrar por curiosidad, quedándose por la comida y las vistas. Es el tipo de restaurante que se convierte en habitual después de la primera visita.
El restaurante de Reñaca con buenos precios
Se trata de Carmine, ubicado en Edmundo Eluchans 595, Reñaca. Este restaurante ofrece un ambiente acogedor con terraza frente al mar, perfecto para disfrutar del atardecer o una comida al mediodía. Combina preparaciones de mariscos y pescados con opciones más internacionales como pizzas, lo que lo hace versátil para diferentes gustos. Es una opción popular en la zona por su ubicación estratégica y precios accesibles.
Uno de los platos más destacados son los langostinos a la parrilla, que se ofrece por un precio de $16.900 chilenos (menos de $30.000 argentinos). Los langostinos vienen bien cocidos, jugosos y con un toque ahumado de la parrilla, acompañados generalmente de una guarnición sencilla como papas o ensalada. Es una preparación fresca y sabrosa que resalta la calidad del producto del mar.
La carta también incluye pizzas desde alrededor de $20.000 argentinos, con opciones clásicas como margarita o más cargadas con ingredientes frescos. Estas pizzas son bien valoradas por su masa crujiente. El restaurante equilibra así entre platos de mar y alternativas más casuales, lo que lo hace adecuado para grupos mixtos. Además, la terraza con vista al mar suma mucho a la experiencia general.
Carmine es una buena alternativa en Reñaca para quienes buscan comida rica, precios razonables y un lugar cómodo frente al océano. Con su plato estrella de langostinos a la parrilla y pizzas accesibles, el restaurante se posiciona como una opción práctica y atractiva para locales y turistas.