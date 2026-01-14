El restaurante que es uno de los mejores ubicados en la playa de Reñaca

La carta de Terraza de Mar resalta preparaciones típicas chilenas con productos frescos del mar. Entre las opciones más pedidas están los chupes de mariscos, las machas a la parmesana y los ostiones en diferentes preparaciones. También incluyen ceviches clásicos y empanadas de mariscos o queso, perfectas para compartir. Aquí tienes una vista de las terrazas del restaurante con el mar de fondo:

restaurante terraza de mar El restaurante también ofrece otras comidas típicas de la gastronomía chilena.

Además, incorporan platos más variados como pizzas artesanales y tragos de autor que combinan bien con la comida. Los ceviches suelen ser frescos y bien sazonados, mientras que los chupes destacan por su consistencia cremosa y generosas porciones de mariscos. Esta diversidad hace que el restaurante sea apto para grupos con preferencias distintas, desde quienes buscan algo tradicional hasta quienes prefieren opciones más casuales.

El atractivo principal sigue siendo la ubicación frente al sector 2 de la playa de Reñaca, donde la vista panorámica del mar acompaña cada plato. En días claros, se puede observar el movimiento de las olas y el horizonte infinito, lo que suma mucho a la experiencia a este conocido restaurante de Chile.