En la costa central de Chile, existen rincones donde el mar se convierte en el compañero perfecto de una comida. Hay sitios que destacan por su posición privilegiada, con mesas que parecen flotar sobre la arena y olas rompiendo a pocos metros. No se trata de un restaurante escondido, pero sí de uno que muchos descubren por casualidad y terminan recomendando a todos. El ambiente invita a relajarse, con el sonido constante del océano y una brisa que refresca cualquier tarde soleada típica de Reñaca.
El restaurante que es uno de los mejores ubicados en la playa de Reñaca
Terraza de Mar es una opción práctica y atractiva de restaurante para quienes visitan Reñaca y quieren combinar buena comida
Este tipo de establecimientos atrae tanto a residentes locales como a visitantes que buscan algo más que solo comer. La clave está en la combinación de una ubicación inmejorable y una oferta variada que satisface distintos gustos. No es necesario reservar con meses de anticipación, pero en temporada alta conviene llegar temprano para asegurar un buen lugar en el restaurante. La experiencia es sencilla, directa y enfocada en disfrutar del entorno costero sin complicaciones innecesarias.
El restaurante mejor ubicado de Reñaca
Se trata de Terraza de Mar, un restaurante ubicado en Avenida Borgoño, Reñaca, justo frente al sector 2 de la playa. Esta posición lo convierte en uno de los puntos con mejores vistas de toda la zona, con terrazas amplias que miran directamente al océano Pacífico. El local aprovecha su emplazamiento para ofrecer un ambiente abierto, ideal para almuerzos largos o cenas al atardecer, donde el paisaje cambia con la luz del día.
La carta de Terraza de Mar resalta preparaciones típicas chilenas con productos frescos del mar. Entre las opciones más pedidas están los chupes de mariscos, las machas a la parmesana y los ostiones en diferentes preparaciones. También incluyen ceviches clásicos y empanadas de mariscos o queso, perfectas para compartir. Aquí tienes una vista de las terrazas del restaurante con el mar de fondo:
Además, incorporan platos más variados como pizzas artesanales y tragos de autor que combinan bien con la comida. Los ceviches suelen ser frescos y bien sazonados, mientras que los chupes destacan por su consistencia cremosa y generosas porciones de mariscos. Esta diversidad hace que el restaurante sea apto para grupos con preferencias distintas, desde quienes buscan algo tradicional hasta quienes prefieren opciones más casuales.
El atractivo principal sigue siendo la ubicación frente al sector 2 de la playa de Reñaca, donde la vista panorámica del mar acompaña cada plato. En días claros, se puede observar el movimiento de las olas y el horizonte infinito, lo que suma mucho a la experiencia a este conocido restaurante de Chile.