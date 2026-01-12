Donde Pablo es un restaurante ubicado en el camino costero de Papudo. Está en una zona muy turística de Chile, con fácil acceso y estacionamiento cercano. El lugar cuenta con dos salones interiores cómodos, perfectos para días fríos o con viento, y una terraza informal con mesas y toldos que permite disfrutar del aire marino y las vistas al océano Pacífico.
El restaurante enfrente de la playa de Papudo con varias opciones por menos de $30.000
Es un restaurante práctico para comer bien comida chilena de mar en Papudo, con ubicación frente al mar y precios moderados
Este restaurante está en la mejor zona de Papudo, una localidad chilena que cada vez recibe más turistas año a año. Está ubicado específicamente en avenida Glorias Navales 511, justo frente a la Playa Grande, la principal de esta pequeña ciudad.
El precio del restaurante en Papudo
El fuerte de Donde Pablo son los platos y tragos típicos chilenos, con énfasis en pescados y mariscos frescos que llegan directamente de la zona. El menú es directo y se centra en preparaciones tradicionales sin muchas complicaciones. Entre las opciones más pedidas están el atún playilla, corvina caprichosa, merluza austral al arriero, reineta griega, salmón punta pite, bonito de mariscos y albacora con salsa catalana. Las porciones suelen ser generosas y los ingredientes son de buena calidad, lo que hace que sea una buena opción para almuerzos o cenas familiares.
Para acompañar, ofrecen tragos chilenos clásicos como el pisco sour bien preparado (con pisco artesanal), el terremoto (con pipeño y helado), borgoña con frutas y otras bebidas típicas. También hay jugos naturales de frutas locales para quienes prefieren algo sin alcohol. Estos tragos combinan muy bien con los platos de mar, y muchos visitantes los piden para completar la experiencia costera.
En cuanto a precios, Donde Pablo mantiene una buena relación calidad-precio para la zona turística. Varios platos principales están por menos de $30 mil argentinos, lo que lo hace accesible para presupuestos moderados. Las reseñas en sitios como Tripadvisor y blogs locales mencionan porciones grandes, atención amable y vistas espectaculares, aunque algunos comentan que los precios pueden sentirse un poco altos para estándares locales. En general, es considerado un lugar sólido y recomendable para comer comida chilena auténtica sin salir de Papudo.
Si estás en Papudo y buscas un restaurante práctico, con buena comida de mar, ambiente relajado frente a la playa y precios razonables, Donde Pablo es una opción confiable. Perfecto para un almuerzo después de la playa o una cena viendo el atardecer. El lugar lleva años funcionando y sigue siendo uno de los clásicos de la zona.