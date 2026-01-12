El restaurante enfrente de la playa de Papudo con varias opciones por menos de $30.000

Para acompañar, ofrecen tragos chilenos clásicos como el pisco sour bien preparado (con pisco artesanal), el terremoto (con pipeño y helado), borgoña con frutas y otras bebidas típicas. También hay jugos naturales de frutas locales para quienes prefieren algo sin alcohol. Estos tragos combinan muy bien con los platos de mar, y muchos visitantes los piden para completar la experiencia costera.

restaurante donde pablo 2 El restaurante tiene buenas opciones en pescados y mariscos.

En cuanto a precios, Donde Pablo mantiene una buena relación calidad-precio para la zona turística. Varios platos principales están por menos de $30 mil argentinos, lo que lo hace accesible para presupuestos moderados. Las reseñas en sitios como Tripadvisor y blogs locales mencionan porciones grandes, atención amable y vistas espectaculares, aunque algunos comentan que los precios pueden sentirse un poco altos para estándares locales. En general, es considerado un lugar sólido y recomendable para comer comida chilena auténtica sin salir de Papudo.

Si estás en Papudo y buscas un restaurante práctico, con buena comida de mar, ambiente relajado frente a la playa y precios razonables, Donde Pablo es una opción confiable. Perfecto para un almuerzo después de la playa o una cena viendo el atardecer. El lugar lleva años funcionando y sigue siendo uno de los clásicos de la zona.