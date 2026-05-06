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McDonald's abrirá su décimo local en Mendoza y empleará a 40 nuevos talentos

Con su apertura, McDonald's sigue apostando al crecimiento y potenciando su expansión en todo el país. El local, ubicado en Espacio Costanera, será sustentable

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
McDonalds abrirá su décimo restaurante en Mendoza. Estará ubicado en el centro comercial de la nueva Terminal de Ómnibus y será sustentable.

McDonald's abrirá su décimo restaurante en Mendoza. Estará ubicado en el centro comercial de la nueva Terminal de Ómnibus y será sustentable.

Foto: Gentileza McDonald's

McDonald’s continúa fortaleciendo su crecimiento en Argentina y anuncia la apertura de su décimo local en Mendoza. El nuevo restaurante estará emplazado en Espacio Costanera, el cual está próximo a inaugurarse en el ala oeste de la Terminal de Omnibus de Mendoza.

En esta línea, la compañía abrió la convocatoria para cubrir 40 posiciones laborales, orientadas principalmente a jóvenes que buscan su primera experiencia de trabajo formal en un entorno de aprendizaje y con oportunidades de desarrollo.

El nuevo local contará con una superficie de 150 m² e incorporará tecnología que permite realizar pedidos de forma simple, ágil e intuitiva, optimizando los tiempos y personalizando cada visita.

McDonald's nuevo local en Espacio Costanera de la nueva Terminal de Ómnibus de Mendoza
El nuevo local de McDonald's le dar&aacute; trabajo a 40 j&oacute;venes en Mendoza.

El nuevo local de McDonald's le dará trabajo a 40 jóvenes en Mendoza.

“Esta nueva apertura representa una gran oportunidad para seguir creciendo en Mendoza y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de empleo para jóvenes de la comunidad. Queremos que este local sea un espacio de encuentro, desarrollo y aprendizaje para quienes se sumen a nuestro equipo”, afirmó Luis Zambonini, socio de Arcos Dorados en Mendoza.

McDonald's es el mejor lugar para trabajar en Argentina

McDonald’s, principal empleador de jóvenes en Argentina, continúa impulsando la generación de trabajo y el desarrollo de talento, acompañando el crecimiento de las comunidades donde opera.

Recientemente, la compañía fue distinguida por el ranking Great Place to Work (GPTW), alcanzando la primera posición y siendo elegida como "el mejor lugar para trabajar en Argentina en 2026".

Sustentabilidad, protagonista del nuevo local de McDonald's

El nuevo restaurante estará construido bajo estándares que priorizan la eficiencia energética y el cuidado de los recursos, incorporando iniciativas concretas que reducen su impacto ambiental.

Entre ellas, se destacan:

  • Encendido automático de cartelería e iluminación exterior

  • Control programable de aire acondicionado con equipos VRV

  • Medidores de consumo eléctrico y de agua

  • Iluminación LED

  • Grifos con reducción de caudal de agua

  • Separación de residuos

  • Gestión y disposición de aceite usado

  • Sistema de gestión de energía y agua (EMS)

Estas acciones forman parte de la estrategia de la compañía para operar locales cada vez más eficientes y alineados con sus compromisos ambientales.

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