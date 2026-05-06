McDonald's abrirá su décimo local en Mendoza y empleará a 40 nuevos talentos

McDonald's nuevo local en Espacio Costanera de la nueva Terminal de Ómnibus de Mendoza El nuevo local de McDonald's le dará trabajo a 40 jóvenes en Mendoza. Foto: Gentileza McDonald's

“Esta nueva apertura representa una gran oportunidad para seguir creciendo en Mendoza y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de empleo para jóvenes de la comunidad. Queremos que este local sea un espacio de encuentro, desarrollo y aprendizaje para quienes se sumen a nuestro equipo”, afirmó Luis Zambonini, socio de Arcos Dorados en Mendoza.

McDonald's es el mejor lugar para trabajar en Argentina

McDonald’s, principal empleador de jóvenes en Argentina, continúa impulsando la generación de trabajo y el desarrollo de talento, acompañando el crecimiento de las comunidades donde opera.

Recientemente, la compañía fue distinguida por el ranking Great Place to Work (GPTW), alcanzando la primera posición y siendo elegida como "el mejor lugar para trabajar en Argentina en 2026".

Sustentabilidad, protagonista del nuevo local de McDonald's

El nuevo restaurante estará construido bajo estándares que priorizan la eficiencia energética y el cuidado de los recursos, incorporando iniciativas concretas que reducen su impacto ambiental.

Entre ellas, se destacan:

Encendido automático de cartelería e iluminación exterior

Control programable de aire acondicionado con equipos VRV

Medidores de consumo eléctrico y de agua

Iluminación LED

Grifos con reducción de caudal de agua

Separación de residuos

Gestión y disposición de aceite usado

Sistema de gestión de energía y agua (EMS)

Estas acciones forman parte de la estrategia de la compañía para operar locales cada vez más eficientes y alineados con sus compromisos ambientales.