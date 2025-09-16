Más de 2.000 mujeres corrieron la carrera de McDonald's Run

La largada fue a las 9 horas en el Parque Cívico Este, ubicado en el corazón de la ciudad, para que las más de 2000 participantes pudieran disfrutar de circuitos de 5K y 10K por los principales puntos del municipio.

Esta iniciativa de McDonald’s lleva 13 años en el país. Se originó con la idea de crear un espacio deportivo femenino en el que cualquier mujer que quiera participar puede anotarse, tenga experiencia o no.

Las ganadoras de la jornada en la categoría 10K fueron Lorena Cuello, Elisa Noelia Abarca y Pamela Araneo; y las ganadoras de la categoría 5K fueron Dana Herrera, Micaela Aranda y Cecilia Gil.

MCD 02 Fue una jornada llena de entrenamiento y emoción compartida.

“En McDonald’s buscamos promover el bienestar y el disfrute a través del deporte. Y la respuesta en Mendoza superó todas nuestras expectativas. Fue muy emocionante ver a tantas mujeres compartiendo un domingo distinto, desafiándose y haciendo red en esta experiencia. Es un orgullo haber desarrollado esta iniciativa por primera vez en la provincia y esperamos que se convierta en una tradición en los próximos años”, expresó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de McDonald’s.

La carrera fue ideada también de acuerdo a ejes sustentables. A lo largo del predio, se distribuyeron “M de acopio” para que las personas puedan dejar allí materiales reciclables. Además, las medallas finisher de las corredoras se produjeron con materiales reutilizables.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.400 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas (datos de 31/03/2025). La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com