Un hombre se casó por dinero con tres mujeres al mismo tiempo

La historia salió a la luz después de una investigación de cinco meses llevada adelante por la División de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Davidson.

Según informaron las autoridades, Burdick obtuvo licencias de matrimonio con tres mujeres distintas en los condados de Lincoln, Davidson y Guilford, sin que existieran registros de divorcio entre ellas.

El operativo comenzó en abril, cuando los detectives advirtieron irregularidades en los registros civiles. Al revisar los documentos, no encontraron ningún trámite de divorcio previo a los nuevos casamientos.

infiel1 Harry Irvine Burdick. Este hombre de 60 años está acusado de haberse casado con tres mujeres.

Según las autoridades, “la motivación fue financiera y por beneficio personal”, lo que llevó a los investigadores a sospechar que podría haber más casos similares. Lejos de ser un romántico serial, Harry Irvine Burdick Jr sería un simple estafador.

La investigación sigue en marcha y desde la Oficina del Sheriff no descartan que existan más personas afectadas. “Creemos que podría haber víctimas adicionales en esta investigación”, advirtieron en el comunicado.

¿Puede llegar a ser condenado por estafa?

En Carolina del Norte, la bigamia es un delito grave y puede llevar a prisión a quien se case sabiendo que sigue legalmente unido a otra persona.

La ley contempla algunas excepciones, como la ausencia del cónyuge durante siete años sin noticias de vida, o si el matrimonio anterior fue anulado o disuelto legalmente.

Burdick fue arrestado el 22 de agosto, pero recuperó la libertad ese mismo día tras firmar una promesa de presentarse ante la Justicia. Su próxima cita en el tribunal está prevista para el lunes 22 de septiembre.

