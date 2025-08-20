Presta atención: estas son las palabras que pueden llevarte a una estafa con un solo clic

Cuando la persona cae y hace clic en el enlace, es redirigido a una página falsa que imita a la perfección el sitio del banco. Ahí le piden usuario, contraseña y hasta códigos de seguridad. De entregarlos, se concreta la estafa.
En concreto, este método es más conocido como phishing, donde una persona es estafada a través de un mensaje que recibe y que por supuesto cree.
Las personas suelen ser estafadas por mail o mensaje de texto
Generalmente, estos suelen llegar por mail, SMS o WhatsApp y muchas veces parecen oficiales, ya que usan el logo y el formato de bancos o empresas conocidas. El objetivo es que la víctima entregue los datos personales sin sospechar.
Cómo prevenir este tipo de estafas
Para evitar la estafa conocida como phishing, solo deberás seguir los consejos que se muestran a continuación, además de estar atento a las palabras anteriormente mencionadas:
- Si recibe un correo electrónico que le pide información personal o financiera, no responda
- No envíe información personal usando mensajes de correo electrónico
- No acceda desde lugares públicos
- Verifique los indicadores de seguridad del sitio web en el cual ingresará información personal
- Mantenga actualizado el software de su PC
- No descargue ni abra archivos de fuentes no confiables