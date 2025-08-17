Las dos palabras que más se confunden en español: así explica la RAE cómo diferenciarlas

En español, prever y proveer suelen confundirse en textos formales y escritos rápidos, especialmente porque ambas palabras derivan del latín y se asemejan a la vista y al oído. Sin embargo, confundirlas puede alterar por completo el sentido de una frase.

Según la RAE:

Prever: anticipar, ver con antelación lo que puede suceder. Ejemplo: “El meteorólogo logró prever la tormenta.”

Proveer: suministrar o facilitar algo a alguien. Ejemplo: “La organización se encargó de proveer alimentos a los afectados.”

La diferencia radica en que prever se relaciona con la anticipación, mientras que proveer está vinculado con el suministro o la provisión.

rae Anticipar o suministrar: la diferencia importa

La importancia de acudir a la RAE

La Real Academia Española (RAE), fundada en 1713, es la institución que regula y orienta el correcto uso del idioma español. Entre sus funciones está la de aclarar dudas ortográficas, gramaticales y semánticas, evitando que estas confusiones afecten la calidad de la comunicación.

Consultar a la RAE y comprender estas diferencias nos ayuda a expresarnos con mayor precisión, a evitar errores y a transmitir mensajes claros en cualquier contexto, ya sea académico, profesional o cotidiano.