15 aciertos VACANTE

14 aciertos 26 ganadores ($351.167 c/u)

13 aciertos 763 ganadores ($36.120 c/u)

12 aciertos 8.797 ganadores ($10.744 c/u)

REKINO: resultados del domingo 17 de agosto

En la parte inferior del cartón de TELEKINO aparecen otros 15 números, los cuales se sortean después del TELEKINO.

El REKINO reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

Números ganadores de REKINO:

01 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24

20 GANADORES. Cada uno se lleva $169.080

Telekino Telekino, sorteo 17 de Agosto.

Premios con el número de cartón

Además de los sorteos de la modalidad TELEKINO y REKINO, también se sortea el número de cartón (aparece en la parte izquierda superior del cartón). Hay 5 premios de $1.700.000 para cada uno. Números de cartón ganadores:

60.539 Bs As

627.511 Santiago del Estero

595.582 Jujuy

766.891 Entre Ríos

830.507 Bs As

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si alguien tiene el cartón con las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

Telekino (2) Telekino, sorteo 17 de Agosto. Foto: Cristian Lozano

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

*El sorteo de Telekino se realiza todos los domingos a las 17:17hs por la pantalla de la TV Pública.