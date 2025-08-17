El hecho ocurrió en Esquina, una localidad situada a unos 35 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán, donde Juan Cuevas posee un campo dedicado a la cría de caballos peruanos que es atendido por sus familiares.

Debido a un descuido, los trabajadores dejaron el portón abierto y los tres perros guardianes del predio se escaparon.

Según consta en la denuncia, uno de ellos, Black, un ejemplar de raza Pampa Argentino, se dirigió hasta la vivienda de un vecino policía.

Por razones que aún no están claras, los productores escucharon un disparo. Al acercarse, comprobaron que el efectivo había matado al animal.

Cuando lo enfrentaron por lo sucedido y notó que había sido grabado, el agente —siempre de acuerdo a la denuncia— se dirigió a la mujer que había registrado la escena y le dijo: “Acordate que vos tenés dos hijos”.

perro2 Sin piedad. Un policía mató a un perro de un disparo y también amenazó a sus dueños.

El abogado Javier Lobo Aragón, representante legal de la familia denunciante, aseguró que impulsarán el caso en la Justicia: “No se puede permitir que una persona actúe de esta forma, y menos aún un policía que porta un arma. Por eso radicamos la denuncia y decidimos llevar el caso hasta las últimas consecuencias”.

El penalista afirmó que cuentan con todas las pruebas necesarias para que el Ministerio Público formule cargos por el asesinato de Black y por las amenazas contra los propietarios. “Existen numerosos antecedentes que marcan la gravedad de estas conductas. ¿Quién me garantiza que alguien capaz de matar a un perro no pueda hacer lo mismo con una persona?”, planteó, y adelantó que pedirá medidas de protección para los denunciantes.

Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que están al tanto de la situación, que colaborarán con la investigación judicial y que el policía denunciado será sometido a una investigación sumaria.