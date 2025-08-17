El traslado del reactor de IMPSA quedó interrumpido por unos días: el motivo

El traslado del reactor de IMPSA se frenó en el cruce de las rutas 40 y 7. El megaoperativo esperará en ese lugar la autorización de Vialidad Nacional para retomar el camino hacia la destilería de YPF en Luján de Cuyo.
El traslado del reactor de IMPSA se frenó en el cruce de las rutas 40 y 7. El megaoperativo esperará en ese lugar la autorización de Vialidad Nacional para retomar el camino hacia la destilería de YPF en Luján de Cuyo.
La marcha se detuvo el sábado a las 16 y no se reanudará este domingo, confirmaron fuentes policiales. El cronograma ahora apunta al martes o miércoles para continuar.
Bien temprano, el sábado continuó el operativo de traslado que comenzó el viernes por la madrugada. Cerca de las 9 ya estaba por Acceso Sur y Bulnes. Lo pasó a través de un desvío, buscando la colectora para evitar el puente del ferrocarril que pasa sobre el río Mendoza, esto porque por el enorme peso del reactor, 456 toneladas, podía dañar el puente.
A esa hora se interrumpió el tránsito de ambas manos de circulación en el Acceso Sur, pero no tomó más que unos minutos ya que la caravana que traslada el reactor hacia YPF tomó la colectora hacia la montaña.
Otro detalle es que para cruzar por las vías deben realizarse terraplenes, porque el mínimo desnivel de unos centímetros afecta el trayecto del acoplado de 40 metros de largo y unos 40 ejes aproximadamente.
A las 14 ya estaba en la zona de Perdriel, en Luján de Cuyo.
El HG-D-3.501, el nuevo reactor que tendrá YPF, fue fabricado íntegramente por IMPSA en Mendoza. Es una pieza monumental de ingeniería que pesa 456 toneladas, mide 38 metros de largo y casi 8 de altura. Su construcción demandó más de dos años de trabajo y la participación de más de 300 operarios, que aplicaron tecnología de soldadura avanzada para garantizar su resistencia y durabilidad.
Su función dentro de la destilería de YPF en Luján de Cuyo será la de reducir el nivel de azufre en el gasoil. Este avance permitirá a la empresa cumplir con la normativa ambiental “Euro”, que exige combustibles más limpios y con menor impacto en el ambiente.
Además de su relevancia técnica, el reactor es considerado estratégico para los planes de YPF de cara al próximo año. La producción de combustibles que respondan a estándares internacionales no sólo mejorará la calidad del diésel disponible en el mercado local, sino que también abrirá la posibilidad de incrementar las exportaciones.