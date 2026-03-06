De Alemania a Argentina: llega la construcción de casas que no necesitan calefacción y que ahorra energía

En Córdoba, en el centro de Argentina, donde los veranos son intensos y los inviernos pueden ser fríos, una nueva forma de construcción llega desde Alemania y empieza a desafiar los métodos tradicionales.
No es un diseño estético ni un lujo para unos pocos. Son las "casas pasivas" un concepto que viene de Alemania y que llegó para quedarse en la Argentina con promesas concretas de eficiencia y ahorro energético.
De Alemania a Argentina: desembarcan la construcción de casas que ahorran energía
La construcción de casas pasivas, conocidas como Passivhaus en Europam, se construyen con un principio de mantener la temperatura interior estable con el mínimo consumo de energía. En Alemania, este estándar se consolidó en los años 90 y hoy existen miles de viviendas certificadas que consumen hasta un 90% menos energía para calefacción y refrigeración que una construcción convencional.
La adopción en Córdoba no es una copia literal, sino una adaptación Argentina. Los arquitectos locales combinan materiales tradicionales con técnicas pasivas, ajustando espesores de aislación, orientación de las ventanas y estrategias de ventilación según el clima mediterráneo de la región.
¿Cómo se logra este tipo de construcción?
Este tipo de construcción se logra combinando
- aislamiento térmico extremo
- ventanas de alta eficiencia
- sellado hermético
- ventilación mecánica con recuperación de calor
Cada detalle está calculado para que el calor generado por el propio sol, los electrodomésticos e incluso los habitantes sea suficiente para mantener la casa cálida en invierno y fresca en verano.
El impacto va más allá del confort. La reducción del consumo energético disminuye significativamente las facturas de gas y electricidad, algo especialmente relevante en un país donde los costos de energía fluctúan.
Además, se reduce la huella de carbono, porque menos energía consumida significa menos emisiones asociadas. Aunque la inversión inicial puede ser un poco más alta, los costos de mantenimiento y consumo se amortizan rápidamente. No es solo un estilo de construcción, sino una estrategia de vivienda sustentable, eficiente y resiliente al cambio climático