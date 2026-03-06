De Alemania a Argentina: llega la construcción de casas que no necesitan calefacción y que ahorra energía

La adopción en Córdoba no es una copia literal, sino una adaptación Argentina. Los arquitectos locales combinan materiales tradicionales con técnicas pasivas, ajustando espesores de aislación, orientación de las ventanas y estrategias de ventilación según el clima mediterráneo de la región.

casas pasivas (o estándar Passivhaus (2)

¿Cómo se logra este tipo de construcción?

Este tipo de construcción se logra combinando

aislamiento térmico extremo

ventanas de alta eficiencia

sellado hermético

ventilación mecánica con recuperación de calor

Cada detalle está calculado para que el calor generado por el propio sol, los electrodomésticos e incluso los habitantes sea suficiente para mantener la casa cálida en invierno y fresca en verano.

El impacto va más allá del confort. La reducción del consumo energético disminuye significativamente las facturas de gas y electricidad, algo especialmente relevante en un país donde los costos de energía fluctúan.

Además, se reduce la huella de carbono, porque menos energía consumida significa menos emisiones asociadas. Aunque la inversión inicial puede ser un poco más alta, los costos de mantenimiento y consumo se amortizan rápidamente. No es solo un estilo de construcción, sino una estrategia de vivienda sustentable, eficiente y resiliente al cambio climático