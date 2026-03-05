La carne argentina ganó espacio en un mercado que valora la trazabilidad, el marmoleo y la calidad constante por encima de todo. Del sur del mundo al corazón de Asia, el comercio exterior volvió a tender un puente inesperado.
La carne argentina conquista Japón: del sur del mundo a los gustos más exigente
Japón es uno de los mayores importadores de carne vacuna del planeta y durante décadas concentró sus compras en Estados Unidos y Australia. Argentina, reconocida globalmente por su producción a pasto.
En la última semana, tras casi dos décadas de negociaciones bilaterales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Consejo de Sanidad Animal de Japón aprobó el informe del análisis de riesgo, la etapa más importante del proceso de apertura para la exportación de carne bovina argentina desde todo el país.
Argetina conquista uno de los mercados más exigentes
El interés no está puesto en el volumen masivo, sino en nichos específicos donde la calidad diferencial pesa más que el precio. En un país donde el estándar lo marca la carne Wagyu, famosa por su infiltración grasa, la propuesta argentina compite desde otro lugar. Animales criados mayormente a pasto, con menor contenido graso y perfiles de sabor distintos.
El comercio bilateral en este rubro exige trazabilidad individual, certificaciones sanitarias rigurosas y plantas frigoríficas habilitadas bajo inspección permanente. Japón no solo evalúa el producto final, sino todo el proceso. Alimentación del ganado, controles veterinarios y cadena de frío. Para los exportadores argentinos, ingresar implica adaptarse a uno de los sistemas más estrictos del mundo.
La implicancia va más allá de las cifras. Para la Argentina, posicionarse en Japón significa consolidar imagen de calidad en Asia, una región donde el consumo de proteína vacuna crece de manera sostenida. También diversifica mercados en un contexto global volátil, reduciendo dependencia de compradores tradicionales.