La carne argentina conquista Japón: del sur del mundo a los gustos más exigente

En la última semana, tras casi dos décadas de negociaciones bilaterales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Consejo de Sanidad Animal de Japón aprobó el informe del análisis de riesgo, la etapa más importante del proceso de apertura para la exportación de carne bovina argentina desde todo el país.

Carne Argentin (2)

Argetina conquista uno de los mercados más exigentes

El interés no está puesto en el volumen masivo, sino en nichos específicos donde la calidad diferencial pesa más que el precio. En un país donde el estándar lo marca la carne Wagyu, famosa por su infiltración grasa, la propuesta argentina compite desde otro lugar. Animales criados mayormente a pasto, con menor contenido graso y perfiles de sabor distintos.

El comercio bilateral en este rubro exige trazabilidad individual, certificaciones sanitarias rigurosas y plantas frigoríficas habilitadas bajo inspección permanente. Japón no solo evalúa el producto final, sino todo el proceso. Alimentación del ganado, controles veterinarios y cadena de frío. Para los exportadores argentinos, ingresar implica adaptarse a uno de los sistemas más estrictos del mundo.

La implicancia va más allá de las cifras. Para la Argentina, posicionarse en Japón significa consolidar imagen de calidad en Asia, una región donde el consumo de proteína vacuna crece de manera sostenida. También diversifica mercados en un contexto global volátil, reduciendo dependencia de compradores tradicionales.