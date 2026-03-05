Descubrimiento gigante sacude la costa Argentina

El impacto del descubrimiento

gigante costa Así se veía el gigante que vivía en la costa argentina.

La capacidad física de esta especie resultaba asombrosa para los estándares actuales. Al erguirse sobre sus patas traseras, el animal lograba una altura cercana a los cuatro metros y medio. Los registros técnicos indican que el peso de estos ejemplares llegaba a los cinco mil kilos. Por este motivo, el hallazgo de una pieza tan robusta en la costa atlántica refuerza el conocimiento sobre la fauna prehistórica de Argentina.

La extracción del fósil ocurrió el pasado sábado en una jornada de intenso trabajo técnico. En la operación colaboraron estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología del ISFT 194 de Miramar. Las tareas de recuperación presentaron desafíos importantes debido a la ubicación del resto en los acantilados, un sector condicionado permanentemente por el régimen de las mareas.

A pesar de las dificultades geográficas, el equipo completó el rescate durante la misma jornada para evitar daños por el agua. Los expertos confirmaron que este hueso es uno de los más completos y mejor conservados que aparecieron recientemente en el sudeste de la provincia. La pieza se integra ahora a las colecciones científicas para su estudio detallado y posterior exhibición.