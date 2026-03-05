Un evento fortuito durante una caminata turística derivó en un descubrimiento paleontológico de gran relevancia en la provincia de Argentina. Una pareja que recorría la zona sur de los acantilados en la localidad de Santa Clara del Mar divisó restos óseos de grandes dimensiones. Tras el aviso correspondiente a las autoridades del museo local, el fósil quedó bajo la custodia del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado en la ciudad de Mar del Plata.
Descubrimiento gigante sacude la costa Argentina
El hallazgo de un fémur de perezoso gigante en los acantilados de Santa Clara del Mar moviliza a los especialistas del Museo Scaglia de Mar del Plata
Las precisiones brindadas por la Agencia Noticias Argentinas indican que la pieza rescatada pertenece a un ejemplar de Megatherium americanum. Este animal representó al mamífero de mayor tamaño que habitó la costa bonaerense hace aproximadamente 400 mil años. El resto fósil identificado corresponde específicamente a un fémur derecho que destaca por su imponente porte y su estado de preservación.
El elemento recuperado presenta dimensiones que sorprenden a los investigadores, con unos 80 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho. Este descubrimiento permite dimensionar la magnitud de los antiguos habitantes de la región. Los especialistas del museo explicaron que estos perezosos gigantes alcanzaban longitudes de seis metros y alturas de tres metros mientras permanecían sobre sus cuatro extremidades.
El impacto del descubrimiento
La capacidad física de esta especie resultaba asombrosa para los estándares actuales. Al erguirse sobre sus patas traseras, el animal lograba una altura cercana a los cuatro metros y medio. Los registros técnicos indican que el peso de estos ejemplares llegaba a los cinco mil kilos. Por este motivo, el hallazgo de una pieza tan robusta en la costa atlántica refuerza el conocimiento sobre la fauna prehistórica de Argentina.
La extracción del fósil ocurrió el pasado sábado en una jornada de intenso trabajo técnico. En la operación colaboraron estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología del ISFT 194 de Miramar. Las tareas de recuperación presentaron desafíos importantes debido a la ubicación del resto en los acantilados, un sector condicionado permanentemente por el régimen de las mareas.
A pesar de las dificultades geográficas, el equipo completó el rescate durante la misma jornada para evitar daños por el agua. Los expertos confirmaron que este hueso es uno de los más completos y mejor conservados que aparecieron recientemente en el sudeste de la provincia. La pieza se integra ahora a las colecciones científicas para su estudio detallado y posterior exhibición.