Histórico descubrimiento en Países Bajos: nueva pintura de un maestro inmortal

El estilo de Rembrandt destaca en esta obra por un manejo innovador de la luz. En lugar de mostrar al ángel Gabriel con forma humana, el artista decidió representarlo mediante un resplandor en la parte superior derecha. La escena captura el asombro del sacerdote Zacarías al recibir la noticia de que su esposa, de edad avanzada, daría a luz a un hijo. Los rasgos de incredulidad en el rostro del protagonista demuestran la maestría técnica del autor para plasmar emociones complejas.

El análisis científico en Países Bajos

certificado rembrandt La autenticidad de la pintura fue confirmada en Amsterdam.

Los escaneos mediante Macro-XRF revelaron cambios en la composición realizados durante el proceso de ejecución. Estas modificaciones suelen ser habituales en los trabajos originales y no en las copias. Cada pigmento identificado en la superficie coincide con la paleta de colores que el maestro utilizó en otras piezas contemporáneas. La acumulación de las capas de color también sigue los patrones observados en su producción temprana.

A partir del 4 de marzo, el público podrá apreciar esta pieza de Rembrandt en el Rijksmuseum. La obra llega al museo bajo un acuerdo de préstamo a largo plazo, regresando a la vista de todos tras 65 años de ausencia. Los visitantes encontrarán una composición oscura y atmosférica que refleja fielmente el talento de uno de los pintores más influyentes de la historia europea.