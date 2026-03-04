Expertos del Rijksmuseum validaron recientemente un hallazgo de enorme relevancia para el mundo del arte. Un análisis exhaustivo permitió atribuir de manera oficial una pieza al catálogo de Rembrandt van Rijn, tras un periodo de investigación que duró dos años. Este descubrimiento ocurrió gracias a la colaboración del actual propietario privado, quien permitió que los especialistas accedieran a la tabla para realizar estudios científicos detallados sobre los materiales y la técnica empleada.
Histórico descubrimiento en Países Bajos: nueva pintura de un maestro inmortal
El Rijksmuseum confirmó el descubrimiento de una obra de un maestro tras décadas de olvido, gracias al uso de tecnología avanzada de escaneo
La institución con sede en Países Bajos utilizó métodos de imagen modernos y el conocimiento acumulado en proyectos previos de conservación para despejar las dudas que pesaban sobre la autoría. El panel de madera, que representa una escena bíblica, pasó décadas en la oscuridad luego de que en 1960 varios estudiosos rechazaran su vinculación con el genio neerlandés. Sin embargo, las pruebas actuales desmintieron aquellas conclusiones del siglo pasado.
Detalles técnicos sobre el descubrimiento
La pintura, titulada "La visión de Zacarías en el templo", data de 1633. En aquel entonces, el artista tenía 27 años y acababa de establecer su residencia en Ámsterdam. Los investigadores detectaron que la firma se aplicó sobre la superficie mientras el óleo todavía estaba fresco, un indicador clave de autenticidad. Además, el estudio dendrocronológico de la madera corroboró que la fecha inscrita en el soporte coincide con el periodo de actividad del pintor.
El estilo de Rembrandt destaca en esta obra por un manejo innovador de la luz. En lugar de mostrar al ángel Gabriel con forma humana, el artista decidió representarlo mediante un resplandor en la parte superior derecha. La escena captura el asombro del sacerdote Zacarías al recibir la noticia de que su esposa, de edad avanzada, daría a luz a un hijo. Los rasgos de incredulidad en el rostro del protagonista demuestran la maestría técnica del autor para plasmar emociones complejas.
El análisis científico en Países Bajos
Los escaneos mediante Macro-XRF revelaron cambios en la composición realizados durante el proceso de ejecución. Estas modificaciones suelen ser habituales en los trabajos originales y no en las copias. Cada pigmento identificado en la superficie coincide con la paleta de colores que el maestro utilizó en otras piezas contemporáneas. La acumulación de las capas de color también sigue los patrones observados en su producción temprana.
A partir del 4 de marzo, el público podrá apreciar esta pieza de Rembrandt en el Rijksmuseum. La obra llega al museo bajo un acuerdo de préstamo a largo plazo, regresando a la vista de todos tras 65 años de ausencia. Los visitantes encontrarán una composición oscura y atmosférica que refleja fielmente el talento de uno de los pintores más influyentes de la historia europea.