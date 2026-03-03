Los presidentes de los clubes ratificaron el paro del fútbol y pasaron la fecha 9 a mayo

El origen del conflicto

El fútbol argentino decidió cerrar filas y mostrar un frente de unidad monolítico ante lo que consideran una avanzada judicial injustificada y un embate directo contra sus instituciones.

La decisión del Comité Ejecutivo de suspender la fecha 9 del torneo sumó un aluvión de comunicados oficiales que no dejan lugar a dudas: clubes, jugadores y árbitros respaldan la medida de fuerza para defender la autonomía de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las instituciones no fueron las únicas que alzaron la voz. Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), la entidad que nuclea a los protagonistas, la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) también respaldaron la medida.

futbolistas-argentinos-agremiados-comunicado El comunicado de Futbolistas Argentinos Agremiados.

En conjunto, se unieron para expresar su repudio a la actuación del Gobierno Nacional a través del ARCA, catalogando la denuncia penal contra los dirigentes de la AFA como "injustificada y carente de razonabilidad institucional".

Los partidos suspendidos

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Defensa y Justicia

Barracas Central vs. Banfield

Platense vs. Estudiantes

Vélez vs. Newell’s

Unión vs. Talleres

Rosario Central vs. Tigre

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes (Río Cuarto) vs. Instituto

San Lorenzo vs. Independiente

Racing vs. Huracán

Belgrano vs. Sarmiento

Gimnasia y Esgrima (LP) vs. Argentinos Juniors

Lanús vs. Deportivo Riestra

Central Córdoba vs. Boca

River vs. Atlético Tucumán

El nuevo calendario de la Liga Profesional

El cese de actividades obligó a una reingeniería del Torneo Apertura 2026. Tras confirmarse la noticia, desde la Liga Profesional revelaron cómo se disputará la recta final de la competencia:

Fecha 9 liga profesional