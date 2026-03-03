De acuerdo con esas versiones, un jet privado despegó a las 20 y aterrizó en Madrid a la 1.32 del 2 de marzo. Se trataría de un vuelo de casi siete horas que habría sobrevolado Egipto y el mar Mediterráneo antes de arribar a España.

La información generó conmoción en el mundo deportivo, ya que varios artículos periodísticos aseguraban que el delantero portugués había decidido marcharse ante la posibilidad de nuevos ataques en Arabia Saudita en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Avión de Cristiano Ronaldo El interior del avión de Cristiano Ronaldo.

Dónde está realmente Cristiano Ronaldo en pleno conflicto en Medio Oriente

Cristiano Ronaldo tiene un Bombardier Global Express XRS personalizado con sus iniciales: CR7. Está valuado en varios millones de euros y preparado para trayectos de larga distancia que fácilmente puede cubrir el trayecto recién explicado entre Medio Oriente y Europa.

Ante las noticias infundadas fueron dos las fuentes que confirmaron que la estrella del Al-Nassr continúa en Arabia Saudita: el propio club y el periodista Fabrizio Romano.

Fue así que el club saudí publicó en sus redes sociales imágenes del último entrenamiento del plantel donde se ve a Cristiano Ronaldo en las instalaciones del club; minutos después, además, informaron que se encuentra lesionado.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo en las instalaciones del Al-Nassr.

Por su lado, el periodista italiano publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter): "Las noticias en medios internacionales sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí con su familia son erróneas. "Es una noticia falsa, ya que Cristiano se encuentra ahora en el campo de entrenamiento del Al-Nassr tras los problemas del último partido".

Embed Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Y agregó: "Cristiano no ha salido de Arabia Saudí para regresar a Madrid".

Cristiano Ronaldo - Lesión Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita y está lesionado.

La lesión de Cristiano Ronaldo

El club de la liga saudí confirmó que a Cristiano Ronaldo "le diagnosticaron una lesión en el tendón de la corva tras el partido contra Al-Fayha". Por lo tanto ya comenzó "su programa de rehabilitación y será evaluado diariamente".

El club no determinó cuántos días necesita de recuperación.