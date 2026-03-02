Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la inspiradora película con Julia Roberts que es furor por su historia de superación

La plataforma de Netflix está arrasando entre todas las series y películas con esta producción protagonizada por Julia Roberts

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
Julia Roberts arrasa en esta comedia romántica de Netflix, más que destacada entre todas las series y películas.

La plataforma de streaming Netflix volvió a poner en escena una de las historias más inspiradoras del cine contemporáneo, que la rompe entre todas las series y películas. Se trata de Comer, rezar, amar (Eat Pray Love), la película protagonizada por Julia Roberts, que está basada en el best-seller autobiográfico de Elizabeth Gilbert.

La película de Netflix de 2010 se convirtió en un refugio visual para quienes buscan una historia de transformación profunda, recorriendo paisajes de ensueño en Italia, India e Indonesia.

Es una excelente opción para el fin de semana, ideal para quienes disfrutan de las historias que mezclan el drama romántico con la introspección personal.

El estreno en el catálogo de Netflix, una comedia romántica de 2 horas y 20 minutos de duración, fue el 1 de marzo de 2026.

Netflix: de qué trata la película Comer, rezar, amar

La trama sigue a Liz Gilbert, una mujer que parece tenerlo todo: un esposo, una casa moderna y una carrera exitosa. Sin embargo, se siente perdida y vacía. Tras un divorcio doloroso y un romance fallido, Liz decide dar un giro radical a su vida y emprende un viaje de un año por el mundo para encontrarse a sí misma.

La película se divide en tres etapas fundamentales:

  • Comer: en Roma, donde descubre el placer de la gastronomía y aprende a disfrutar de la vida sin culpas.
  • Rezar: en la India, donde busca la paz interior a través de la meditación y la espiritualidad en un ashram.
  • Amar: en Bali, donde finalmente intenta equilibrar su mundo interior y se permite una nueva oportunidad en el amor.
Reparto de Comer, rezar, amar, película de Netflix

El éxito de esta producción no solo radica en su guion, sino en un elenco de figuras internacionales que acompañan a Roberts en su travesía:

  • Julia Roberts (Liz Gilbert)
  • James Franco (David Piccolo)
  • Richard Jenkins (Richard de Texas)
  • Viola Davis (Delia Shiraz)
  • Billy Crudup (Stephen)
  • Javier Bardem (Felipe)
  • Luca Argentero (Giovanni)
  • Mike O’Malley (Andy Shiraz)

Tráiler de Comer, rezar, amar, película de Netflix

Embed - COME, REZA, AMA - Tráiler Oficial en ESPAÑOL| Sony Pictures España

Dónde ver la película Comer, rezar, amar, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Comer, rezar, amar se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Eat Pray Love no está disponible en Netflix.
  • España: la película Comer, rezar, amar no está disponible en Netflix.

