Netflix: la inspiradora película con Julia Roberts que es furor por su historia de superación

El estreno en el catálogo de Netflix, una comedia romántica de 2 horas y 20 minutos de duración, fue el 1 de marzo de 2026.

Netflix: de qué trata la película Comer, rezar, amar

La trama sigue a Liz Gilbert, una mujer que parece tenerlo todo: un esposo, una casa moderna y una carrera exitosa. Sin embargo, se siente perdida y vacía. Tras un divorcio doloroso y un romance fallido, Liz decide dar un giro radical a su vida y emprende un viaje de un año por el mundo para encontrarse a sí misma.

La película se divide en tres etapas fundamentales:

Comer: en Roma, donde descubre el placer de la gastronomía y aprende a disfrutar de la vida sin culpas.

Rezar: en la India, donde busca la paz interior a través de la meditación y la espiritualidad en un ashram.

Amar: en Bali, donde finalmente intenta equilibrar su mundo interior y se permite una nueva oportunidad en el amor.

Reparto de Comer, rezar, amar, película de Netflix

El éxito de esta producción no solo radica en su guion, sino en un elenco de figuras internacionales que acompañan a Roberts en su travesía:

Julia Roberts (Liz Gilbert)

James Franco (David Piccolo)

Richard Jenkins (Richard de Texas)

Viola Davis (Delia Shiraz)

Billy Crudup (Stephen)

Javier Bardem (Felipe)

Luca Argentero (Giovanni)

Mike O’Malley (Andy Shiraz)

Tráiler de Comer, rezar, amar, película de Netflix

Dónde ver la película Comer, rezar, amar, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Comer, rezar, amar se puede ver en Netflix .

Comer, rezar, amar se puede ver en . Estados Unidos: la película Eat Pray Love no está disponible en Netflix .

Eat Pray Love no está disponible en . España: la película Comer, rezar, amar no está disponible en Netflix.