Netflix: se estrenó una película dramática e intrigante que merece todos los galardones

A diferencia de los thrillers convencionales, Acusada juega con la percepción del espectador: ¿es la protagonista una víctima de las circunstancias o una mente brillante ejecutando un plan maestro? Con un ritmo que no da respiro, la película explora la corrupción, los traumas del pasado y los grises éticos de la abogacía.

Reparto de Acusada, película de Netflix

El éxito de esta producción descansa, en gran medida, en un elenco que combina la experiencia de leyendas de Bollywood con nuevos talentos que aportan frescura y tensión dramática.

El reparto principal está integrado por:

Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika

Pratibha Ranta

Sukant Goel

Monica Mahendru como Simran

Aditya Nanda

Daniele Secondi como Dr. Martin

Kallirroi Tziafeta

El dato: la película se ha posicionado rápidamente en el Top 10 de varios países de habla hispana, confirmando que las historias de crímenes y tribunales son un imán irresistible para los suscriptores.

Trailer de Acusada, película de Netflix

Dónde ver la película Acusada, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Acusada se puede ver en Netflix .

Acusada se puede ver en . Estados Unidos: la película Acusada se puede ver en Netflix .

Acusada se puede ver en . España: la película Acusada se puede ver en Netflix.