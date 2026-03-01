El catálogo de Netflix se ha convertido en una ventana privilegiada para el cine de suspenso proveniente de la India, y Acusada es el más reciente ejemplo de por qué este género pisa tan fuerte. La trama de la película nos sumerge en un laberinto legal y psicológico donde la verdad es el activo más escaso.
Netflix: se estrenó una película dramática e intrigante que merece todos los galardones
Se trata de la gran apuesta de Netflix de 2026, que es tendencia entre todas las series y películas del catálogo
Esta joya que se luce entre todas las series y películas se estrenó en Netflix Argentina el viernes 27 de febrero de 2026, en una historia que es imperdible de 1 hora y 47 minutos de duración.
Netflix: de qué trata la película Acusada
La historia sigue a una joven cuya vida se desmorona tras ser implicada en un crimen complejo y violento. El núcleo del relato no solo se centra en el juicio, sino en la fragilidad de la salud mental y cómo esta es utilizada -o manipulada- dentro del sistema judicial.
A diferencia de los thrillers convencionales, Acusada juega con la percepción del espectador: ¿es la protagonista una víctima de las circunstancias o una mente brillante ejecutando un plan maestro? Con un ritmo que no da respiro, la película explora la corrupción, los traumas del pasado y los grises éticos de la abogacía.
Reparto de Acusada, película de Netflix
El éxito de esta producción descansa, en gran medida, en un elenco que combina la experiencia de leyendas de Bollywood con nuevos talentos que aportan frescura y tensión dramática.
El reparto principal está integrado por:
- Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika
- Pratibha Ranta
- Sukant Goel
- Monica Mahendru como Simran
- Aditya Nanda
- Daniele Secondi como Dr. Martin
- Kallirroi Tziafeta
El dato: la película se ha posicionado rápidamente en el Top 10 de varios países de habla hispana, confirmando que las historias de crímenes y tribunales son un imán irresistible para los suscriptores.
Trailer de Acusada, película de Netflix
Dónde ver la película Acusada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Acusada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Acusada se puede ver en Netflix.
- España: la película Acusada se puede ver en Netflix.