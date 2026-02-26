Netflix: se estrenó la película que todos esperaban y su furor es mundial

A pesar de haber sido estrenada originalmente en 2008, la magia de ABBA no tiene fecha de vencimiento. Netflix sumó recientemente a su catálogo Mamma Mia!, la adaptación del exitoso musical de Broadway que revolucionó la taquilla global y brilla entre todas las series y películas.
Con paisajes griegos de ensueño y una banda sonora que invita a cantar frente a la pantalla, la película se posiciona rápidamente entre lo más visto de la plataforma.
Se trata de una película británica que arrasa en Netflix desde que se estrenó el 25 de febrero de 2025, con una duración de 1 hora y 48 minutos.
Netflix: de qué trata la película Mamma mía!
La historia de Netflix nos traslada a la idílica isla griega de Kalokairi, donde Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), una joven de 20 años, está a punto de casarse. Sin embargo, Sophie tiene un plan secreto: descubrir la identidad de su padre biológico antes de caminar hacia el altar.
Tras leer el diario de juventud de su madre, Donna (Meryl Streep), Sophie descubre que hay tres posibles candidatos. Sin avisarle a nadie, decide invitarlos a la boda. El caos -y la nostalgia- se desata cuando los tres hombres del pasado de Donna llegan a la isla simultáneamente, reencontrándose con la mujer que les rompió el corazón décadas atrás. Todo esto, hilvanado por los hits inmortales de ABBA como Dancing Queen, The Winner Takes It All y, por supuesto, Mamma Mia.
Reparto de Mamma mía!, película de Netflix
Uno de los mayores atractivos de este film es su elenco de primer nivel, que combina leyendas de Hollywood con voces prodigiosas:
- Meryl Streep (Donna Sheridan)
- Amanda Seyfried (Sophie Sheridan)
- Pierce Brosnan (Sam Carmichael)
- Colin Firth (Harry Bright)
- Stellan Skarsgard (Bill Anderson)
- Julie Walters (Rosie Mulligan)
- Christine Baranski (Tanya Chesham-Leigh)
- Dominic Cooper (Sky)
- Ashley Lilley (Sophie)
El despliegue de Meryl Streep en un rol musical y la química entre los “tres padres” (Brosnan, Firth y Skarsgård), son los pilares que mantienen a esta película como una de las comedias románticas más queridas del siglo XXI.
Tráiler de Mamma mía!, película de Netflix
Dónde ver la película Mamma Mia!, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mamma Mia! se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mamma Mia! no está disponible en Netflix.
- España: la película Mamma Mia! se puede ver en Netflix.