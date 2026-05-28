A finales de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de sus producciones más exitosas de streaming. Se trata de Incontrolables, que cuenta con un reparto estelar encabezado por Toni Collette en un papel electrizante. Sarah Gadon y Mae Martin también son parte del elenco.
La intriga de 'Incontrolables': Netflix tiene la serie de 8 capítulos que no te podés perder
La serie de Netflix con Toni Collette y Sarah Gadon que desata intriga con su trama de misterio y drama. Es un éxito en streaming
Incontrolables es una serie de drama y misterio que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos. Esta oferta canadiense ha conseguido el reespaldo de la crítica especializada. Kristy Puchko de Mashable alerta: “No le des al play en 'Wayward' a menos que estés preparado para entregarte a 8 horas de esta sensacional serie”.
“Aunque puede que no pase a la historia como una de las historias de culto más sólidas que arrasan en televisión, ‘Incontrolables' tiene menos problemas que peculiaridades. Solo hay que tener la mente abierta“, aclaró Ben Travers IndieWire.
Netflix: tráiler de la serie Incontrolables
Netflix: de qué trata la serie Incontrolables
La trama de la serie Incontrolables se centra en un policía de un pequeño pueblo que empieza a sospechar que la escuela local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan.
Tall Pines es una localidad bucólica que alberga un centro especial dirigido por Leanne (Toni Collette), cuya aparente misión es ayudar a adolescentes con dificultades. Sin embargo, la llegada de un policía, interpretado por Mae Martin, junto a su esposa embarazada (Sarah Gadon), desencadena una serie de sospechas sobre la verdadera naturaleza de la institución.
La historia toma un giro inesperado cuando uno de los internos logra escapar, lo que da pie a una investigación policial que revela que la academia esconde una realidad mucho más oscura de lo que aparenta. El avance de la serie sugiere incluso la presencia de elementos de ciencia ficción, añadiendo una capa adicional de intriga.
Reparto de Incontrolables, serie de Netflix
- Mae Martin (Alex Dempsey)
- Toni Collette (Leanne)
- Sarah Gadon (Laura)
- Alyvia Alyn Lind (Leila)
- Sydney Topliffe (Abbie)
- Brandon Jay McLaren
- Tattiawna Jones
- Joshua Close
- Isolde Ardies
Dónde ver la serie Incontrolables, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Incontrolables se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Incontrolables (Wayward) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Incontrolables se puede ver en Netflix.