Dibu Martínez estrenó en Netflix una película imperdible para compartir con toda la familia

La película de Dibu Martínez: una narrativa innovadora que combina animación y archivos reales

El film destaca por implementar un novedoso formato que combina animaciones originales con imágenes y testimonios reales del propio deportista y su entorno cercano. La trama pivotea sobre una premisa ficticia en la que el joven Emiliano descubre que tiene el superpoder de detener el tiempo, entablando una relación dialéctica entre la realidad y la ficción a lo largo del metraje. Esta ingeniosa estructura da forma a lo que se define como un "mockumentary" o documental con guion, diseñado especialmente para disfrutar en familia.

Embed Llegó el día del (mejor) arquero La película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo ya está disponible en Netflix. pic.twitter.com/TEV8k2jsgU — CheNetflix (@CheNetflix) May 28, 2026

En este plano de fantasía animada, el protagonista debe enfrentar diversos desafíos encarnados por una pelota de fútbol, que asume el rol de villana de la historia. Dicho personaje animado cuenta con la interpretación vocal del reconocido artista Agustín Rada Aristarán, quien aporta su voz para personificar los obstáculos que el arquero debe superar. Esta combinación de elementos lúdicos permite reconstruir el crecimiento de Martínez desde una perspectiva original.

La dirección de la película está a cargo de Gustavo Cova, mientras que el guion fue escrito por el autor Hernán Casciari. Por su parte, el reconocido dibujante e historietista Ricardo Liniers es el responsable de aportar las ilustraciones y animaciones originales que le dan identidad visual a la obra. Esta confluencia de talentos independientes representa un caso singular de integración creativa dentro de los procesos de producción locales de la plataforma global.

Embed - Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo | Tráiler oficial | Netflix

La película tiene una duración de 1 hora y 18 minutos, se puede ver exclusivamente en Netflix y promete relatar la historia que revela cómo es el hombre detrás del ídolo.