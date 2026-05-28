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Enorme decepción

De usar la 10 de Messi a quedarse sin Mundial: revelaron que Mastantuono no será parte de la lista definitiva

Franco Mastantuono pasó de romperla en River a jugar en el Real Madrid por una cifra millonaria. No obstante, Lionel Scaloni tomó una fuerte decisión

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Mastantuono no jugará el Mundial.

Franco Mastantuono no jugará el Mundial.

A pocos días del inicio del Mundial trascendió un verdadero bombazo que sacude a la Selección Argentina: Franco Mastantuono, una de las apariciones más rutilantes de los últimos años, quedaría al margen de la lista definitiva de 26 convocados de Lionel Scaloni para defender la corona.

La noticia, adelantada por el periodista Gastón Edul, generó un profundo debate en las mesas futboleras de Argentina y España, ya que el jugador del Real Madrid no será parte de la cita máxima pese a haber utilizado la histórica camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi en el partido frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono no tuvo una buena temporada en el Real Madrid.

Franco Mastantuono no tuvo una buena temporada en el Real Madrid.

Un pase millonario por Franco Mastantuono de River al Real Madrid

Para comprender el presente de Mastantuono es necesario remontarse a 2025, momento en el que el Real Madrid rompió el mercado de pases y desembolsó la impactante suma de 63,2 millones de euros, equivalentes a 72,6 millones de dólares, constituyéndose como la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino (la cláusula de rescisión era de 45 millones de euros, pero River reveló que el costo total de la operación era mucho más elevado).

Su desembarco en el Santiago Bernabéu generó una enorme expectativa internacional. En su primera temporada con la camiseta blanca (la 2025-2026), el juvenil argentino alternó buenos y malos rendimientos en un equipo que lleva dos años sin ganar títulos y que tuvo dos entrenadores durante la temporada (Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa).

Sin embargo, el tramo final de la temporada europea no fue el ideal en cuanto a continuidad. En un plantel plagado de estrellas mundiales el ex jugador de River comenzó a perder terreno en la rotación principal durante los meses decisivos, un factor que terminó resultando sumamente perjudicial en el análisis minucioso que realiza el cuerpo técnico de la Selección argentina antes de firmar la nómina mundialista.

Franco Mastantuono
La crisis del Real Madrid castig&oacute; a Franco Mastantuono.

La crisis del Real Madrid castigó a Franco Mastantuono.

Los números de Franco Mastantuono

En el Real Madrid:

  • 35 partidos en total.
  • 17 como titular.
  • Convirtió 3 goles.
  • Brindó una asistencia.
  • Recibió 5 tarjetas amarillas.
  • Recibió una tarjeta roja.

En la Selección argentina:

  • 4 partidos en total.
  • Uno como titular.
franco mastantuono madrid
Seg&uacute;n Gast&oacute;n Edul Franco Mastantuono no ser&aacute; parte de la lista definitiva.

Según Gastón Edul Franco Mastantuono no será parte de la lista definitiva.

Franco Mastantuono no será parte de la lista definitiva

Gastón Edul, periodista de TyC Sports, reveló que por cuestiones meramente futbolísticas Franco Mastantuono no será parte de la lista de 26 jugadores. Todo indica que su poco protagonismo en el Real Madrid condenaron al delantero de 18 años dejándolo sin Mundial.

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Más allá que Lionel Scaloni no duda del talento del mediocampista zurdo a quien elogió en más de una ocasión, es consciente que no exhibió su mejor versión en cancha, contagiado por la crisis futbolística que acecha al Merengue.

El entrenador campeón del mundo ha demostrado a lo largo de su exitoso ciclo que prioriza el estado competitivo actual y el ritmo de juego por sobre los nombres propios o la jerarquía de los clubes de origen, y la disminución de minutos en el Real Madrid encendió las alarmas del DT a la hora de realizar el recorte de la prelista de 55 futbolistas.

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