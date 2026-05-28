De usar la 10 de Messi a quedarse sin Mundial: revelaron que Mastantuono no será parte de la lista definitiva

Un pase millonario por Franco Mastantuono de River al Real Madrid

Para comprender el presente de Mastantuono es necesario remontarse a 2025, momento en el que el Real Madrid rompió el mercado de pases y desembolsó la impactante suma de 63,2 millones de euros, equivalentes a 72,6 millones de dólares, constituyéndose como la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino (la cláusula de rescisión era de 45 millones de euros, pero River reveló que el costo total de la operación era mucho más elevado).

Su desembarco en el Santiago Bernabéu generó una enorme expectativa internacional. En su primera temporada con la camiseta blanca (la 2025-2026), el juvenil argentino alternó buenos y malos rendimientos en un equipo que lleva dos años sin ganar títulos y que tuvo dos entrenadores durante la temporada (Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa).

Sin embargo, el tramo final de la temporada europea no fue el ideal en cuanto a continuidad. En un plantel plagado de estrellas mundiales el ex jugador de River comenzó a perder terreno en la rotación principal durante los meses decisivos, un factor que terminó resultando sumamente perjudicial en el análisis minucioso que realiza el cuerpo técnico de la Selección argentina antes de firmar la nómina mundialista.

Franco Mastantuono La crisis del Real Madrid castigó a Franco Mastantuono.

Los números de Franco Mastantuono

En el Real Madrid:

35 partidos en total.

17 como titular.

Convirtió 3 goles.

Brindó una asistencia.

Recibió 5 tarjetas amarillas.

Recibió una tarjeta roja.

En la Selección argentina:

4 partidos en total.

Uno como titular.

franco mastantuono madrid Según Gastón Edul Franco Mastantuono no será parte de la lista definitiva.

Franco Mastantuono no será parte de la lista definitiva

Gastón Edul, periodista de TyC Sports, reveló que por cuestiones meramente futbolísticas Franco Mastantuono no será parte de la lista de 26 jugadores. Todo indica que su poco protagonismo en el Real Madrid condenaron al delantero de 18 años dejándolo sin Mundial.

Embed Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con Argentina. pic.twitter.com/L4Thfq5DPn — Gastón Edul (@gastonedul) May 28, 2026

Más allá que Lionel Scaloni no duda del talento del mediocampista zurdo a quien elogió en más de una ocasión, es consciente que no exhibió su mejor versión en cancha, contagiado por la crisis futbolística que acecha al Merengue.

El entrenador campeón del mundo ha demostrado a lo largo de su exitoso ciclo que prioriza el estado competitivo actual y el ritmo de juego por sobre los nombres propios o la jerarquía de los clubes de origen, y la disminución de minutos en el Real Madrid encendió las alarmas del DT a la hora de realizar el recorte de la prelista de 55 futbolistas.